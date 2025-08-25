Не в пріоритеті, – президент Польщі наклав вето на допомогу українським біженцям
- Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо надання фінансової та медичної допомоги українцям, наголошуючи на пріоритетності підтримки польських громадян.
- Навроцький запропонував новий законопроєкт, що включає розширення прав на громадянство для осіб з інших регіонів та посилення покарань за нелегальний перетин кордону, закликавши уряд до швидкої роботи над новою версією закону.
Президент Польщі скористався правом вето щодо законопроєкту, спрямованого на допомогу українцям. Мовиться про надання фінансової та медичної підтримки.
У своїй нещодавній заяві Кароль Навроцький підкреслив важливість надання соціальної підтримки особам, які працюють у Польщі. І наголосив, що пріоритетність польських громадян повинна залишатися ключовим напрямком державної політики, пише 24 Канал з посиланням на wydarzenia.interia.pl.
Чому президент Польщі наклав вето на допомогу українцям?
Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я,
– сказав він.
У своїй заяві наголосив на необхідності створення в Польщі системи соціальної справедливості. Навроцький стверджував, що польські громадяни в їхній власній країні повинні мати хоча б такий самий рівень ставлення до себе, як і українські гості.
Що пропонує Навроцький?
Водночас президент Польщі оголосив про внесення власного законопроєкту. Закликав уряд та парламент до швидкої роботи над новою версією закону протягом двох тижнів.
Один із пунктів у запропонованому законодавстві – розширення прав на отримання громадянства для осіб з інших регіонів, а не лише з України. Президент виступає за збільшення терміну з нинішніх 3 років до 10 років.
Крім того, законопроєкт містить положення про посилення покарань за нелегальний перетин кордону.
