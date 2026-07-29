Вже з березня: ще одна країна ЄС суттєво обмежує виплати для українців

У Швейцарії змінили виплати для українців, що живуть у країні вже 5 років чи більше. Відтепер вони не зможуть перейти на систему соцдопомоги, що проходять громадяни країни.

Вже з 1 березня 2027 року кантони Швейцарії самостійно зможуть визначати, у якому саме обсязі українці, що мають тимчасовий захист в країні, зможуть отримувати допомогу, пишуть на сайті уряду.

Як змінюються соціальні виплати для українців у Швейцарії?

Новий закон, що вже подали на розгляд у Цюриху, має унеможливити для українців перехід на систему соціальної допомоги та програми інтеграції для громадян країни. На практиці це означає, що біженці й надалі отримуватимуть нинішні виплати, що є вдвічі меншими за допомогу громадянам.

Наразі федеральне законодавство Швейцарії надає українським біженцям, що мають тимчасовий захист і посвідку на проживання звичайну стандартну допомогу. Але скоро кантони отримають право коригувати цю допомогу.

Ось які саме зміни пропонують у Цюриху:

нараховувати біженцям з тимчасовим захистом виплати за спеціальними правилами, тобто так само як і людям, що не мають посвідки на проживання;

прирівняти осіб зі статусом S до категорії тимчасово прийнятих осіб за обсягом допомоги.

Відтак, замість класичного дозволу B, що передбачає надання стандартної спецдопомоги для громадян, українцям натомість можуть давати дозвіл на проживання терміном на рік, що прив'язаний до тимчасового захисту. У Швейцарії є дуже суттєва різниця між системою притулку, яку пропонуватимуть українцям з 2027 року, та звичайною соціальною допомогою.

Тимчасовий захист, тобто статус S, передбачає допомогу у 400 – 500 франків на місяць на людину. Він не включає покриття житла та медичну допомогу.

на місяць на людину. Він не включає покриття житла та медичну допомогу. Виплати за пермітом B означають 1030 – 1070 франків на місяць на особисті потреби, і також покриття витрат та оренду житла.

Таким обмеженням виплат влада Цюриху хоче стимулювати українців адаптуватися у суспільстві та працевлаштуватися, а також запобігти їхній внутрішній міграції між кантонами.