Уже с 1 марта 2027 года кантоны Швейцарии самостоятельно смогут определять, в каком объеме украинцы, имеющие временную защиту в стране, смогут получать помощь, пишут на сайте правительства.

Как изменяются социальные выплаты для украинцев в Швейцарии?

Новый закон, уже поданный на рассмотрение в Цюрихе, должен сделать невозможным для украинцев переход на систему социальной помощи и программы интеграции для граждан страны. На практике это означает, что беженцы и дальше будут получать нынешние выплаты, что вдвое меньше помощи гражданам.

Сейчас федеральное законодательство Швейцарии оказывает украинским беженцам, имеющим временную защиту и вид на жительство обычную стандартную помощь. Но скоро кантоны получат право корректировать эту помощь.

Вот какие именно изменения предлагают в Цюрихе:

начислять беженцам с временной защитой выплаты по специальным правилам, т.е. равно как и людям, не имеющим вида на жительство;

приравнять лиц со статусом S к категории временно принимаемых лиц по объему помощи.

Следовательно, вместо классического разрешения B, предусматривающего предоставление стандартной спецпомощи для граждан, украинцам вместо этого могут давать вид на жительство сроком на год, привязанный к временной защите. В Швейцарии очень существенная разница между системой убежища, которую будут предлагать украинцам с 2027 года, и обычной социальной помощью.

Временная защита, то есть статус S, предусматривает помощь в 400-500 франков в месяц на человека. Он не включает в себя покрытие жилья и медицинскую помощь.

в месяц на человека. Он не включает в себя покрытие жилья и медицинскую помощь. Выплаты по пермиту B означают 1030 – 1070 франков в месяц на личные нужды, а также покрытие расходов и аренду жилья.

Таким ограничением выплат власти Цюриха хотят стимулировать украинцев адаптироваться в обществе и трудоустроиться, а также предотвратить их внутреннюю миграцию между кантонами.