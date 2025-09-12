Попри війну в Україні, заможні росіяни продовжують мати можливість подорожувати до країн Європейського Союзу. Уряд Німеччини планує це змінити.

ФРН продовжує підготовку нового пакета санкцій проти Росії, який, зокрема, включає пропозицію щодо більшого обмеження видачі шенгенських віз російським туристам. Про це пише 24 Канал з посиланням на ntv.

Читайте також Зміни перетину кордону в дії: Польща фіксує чималий наплив молодих українців

Як Німеччина хоче обмежити візи для росіян?

У світлі підготовки Європейським Союзом додаткового пакета санкцій проти Росії, уряд Німеччини виступає за посилення обмежень на видачу віз для в'їзду до Шенгенської зони.

У позиційному документі підкреслюється необхідність повної імплементації керівних принципів, опублікованих Єврокомісією у 2022 році, які мають на меті обмежити візовий доступ для громадян Росії. Вони досі мають можливість подорожувати з метою туризму або шопінгу в ЄС.

Торік консульства ЄС в Росії видали близько 542 000 короткострокових віз для подорожей до ЄС та інших країн Шенгенської зони, включаючи Швейцарію. Ця цифра, хоча і зменшилася порівняно з допандемічним рівнем 2019 року, є більшою приблизно на 20% порівняно з 2023 роком.

Такий розвиток подій викликає розчарування, особливо у східних країнах ЄС. Там вже давно лунає критика щодо неприйнятності того, що заможні росіяни, які отримують вигоду від уряду лідера Кремля, гріються на сонці, тоді, як люди в Україні гинуть,

– йдеться у повідомленні.

Особлива увага приділяється південним країнам ЄС, де особливо полюбляють відпочивати росіяни. Наприклад:

італійські консульства в Росії видали понад 152 000 шенгенських віз у 2024 році, що приблизно на 12% більше, ніж у 2023 році;

французькі консульські працівники в Росії – 124 000 віз;

іспанські консульські працівники – близько 111 000 віз;

грецькі – майже 60 000 віз.

Натомість німецькі консульства в Росії у 2024 році схвалили близько 17 000 заявок на отримання короткострокових шенгенських віз, що приблизно на 2 000 менше, ніж торік. Ця цифра значно нижча, ніж майже 326 000 схвалень, зафіксованих у 2019 році, до пандемії.

Хоча статистика ЄС не враховує довгострокові візи або візи, видані громадянам Росії в третіх країнах, дипломати стверджують, що ці цифри дають цінну порівняльну інформацію.



Як Німеччина планує обмежити видачу віз росіянам / Фото Freepik

Що дадуть візові обмеження?

Німеччина розглядає можливість запровадження більш жорстких правил видачі віз для громадян Росії, спрямованих на обмеження в'їзду осіб, які можуть підтримувати російський уряд або поширювати пропаганду війни під час туристичних поїздок до країни.

Цей підхід може бути формалізований через нові правила або шляхом більш послідовного застосування наявних керівних принципів Європейської комісії, встановлених у 2022 році.

Міністерство закордонних справ підтвердило, що Німеччина посилила візові критерії для громадян Росії з початком російської агресії проти України. Ці заходи стосуються як національних, так і шенгенських віз.

Так, Європейська Комісія готується представити конкретну пропозицію щодо видачі віз країнами-членами ЄС. Наразі вона тісно співпрацює з країнами-членами над розробкою нового пакета санкцій.

Які останні новини про обмеження віз росіянам?