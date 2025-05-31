Як в Іспанії борються з окупасами: українка здивувала способами місцевих

Окупаси – поширена проблема в Іспанії. Місцеві жителі, яким доводиться на довший час поїхати з дому, шукають різноманітні способи, як вберегти своє житло.

Люди в Іспанії бояться залишати квартиру навіть на 2 тижні. Бо хтось може туди залізти, і просто так його вигнати неможливо. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток українки Поліни @mrs.faustova, яка живе в Іспанії.

Дивіться також Це небезпечно: у Туреччині заборонено показувати популярний серед українців жест

Як іспанці борються з окупасами

Окупаси – це люди, які можуть зайняти приватне чуже приватне житло, і їм за це нічого не буде. Бо якщо минуло понад 48 годин після того, як вони заселилися, то поліція вже не може втрутитися – потрібно розв'язувати питання через суд, який може тягнутися місяцями або навіть роками

Раз влада нічого не робить, люди навчилися з цим боротися,

– сказала українка.

Дівчина розповіла, що коли місцеві їдуть кудись на довгий час, то залишають вдома увімкнене світло, встановлюють таймери на лампах, вмикають музику або навіть ставлять манекени біля вікон.

Також іспанці ставлять фейкові камери й залишають біля дверей взуття. Головне, щоб квартира не виглядала порожньою.

Останніми роками з'явилися приватні компанії з "вишибалами", які неофіційно виселяють окупасів. Вони приходять, тиснуть психологічно й створюють умови, щоб окупаси самі з'їхали. Це не зовсім законно, але десятки тисяч іспанців платять цим службам. Бо ніхто не хоче роками чекати рішення суду,

– розповіла Поліна.

Як іспанці борються з окупасами: дивіться відео

Вона також зауважила, що навіть якщо їх виселяють, то у квартирі після окупасів залишаються хаос та бруд – вона вся пограбована, а речі зіпсовані.