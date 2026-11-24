В іспанському селі Янгвасі, що розташоване у провінції Сорія, житло віддають в оренду за зовсім невисокими цінами – 100–200 євро на місяць. Але у такої щедрості є умова, до якої не всі орендарі будуть готові.

Влада Янгваса пропонує житло за дуже низькими цінами, аби заохотити людей переїжджати до провінції. Відбувається це на тлі того, що значна кількість сіл в країні стрімко втрачає мешканців, пише HuffPost.

Чому в Іспанії задешево віддають житло в оренду?

Мер села Хосе Ріко Мартінес наголошує, що переїздити до муніципалітету потрібно вже з роботою або принаймні реальними перспективами працевлаштування.

Сюди потрібно приїжджати працювати,

– заявив він.

Вже траплялися випадки, за його словами, коли люди переїздили до села, але не влаштовувалися на роботу – утім Мартінес підкреслив, що в самому Янгвасі є можливості для працевлаштування.

Аби заохотити людей до переїзду, житло в оренду здають за дуже невисокими цінами – всього 100 – 200 євро на місяць.

Протягом більшої частини року в селі живе лише 50 людей – але влітку кількість мешканців досить сильно зростає. Туди може приїхати ще близько 400 людей. Економічне життя муніципалітету переважно тримається на туризмі та барах.

Провінція Сорія страждає від явища, що називають "спорожніла Іспанія": тисячі людей залишають сільські райони країни, переїжджаючи до великих міст. Але на відміну від багатьох інших населених пунктів країни, що вже практично спорожніли через брак економічної активності, Янгвас ще тримається.

Однією з основних цілей Хосе Ріко Мартінеса було відновити роботу місцевої школи, що не працювала 33 роки. Зробити це вдалося ще 2002 року під час його перебування на посаді мера.