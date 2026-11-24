Власти Янгваса предлагают жилье по очень низким ценам, чтобы стимулировать людей переезжать в провинцию. Это происходит на фоне того, что значительное количество деревень в стране стремительно теряет жителей, пишет HuffPost.

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Почему в Испании так дешево сдают жилье в аренду?

Мэр деревни Хосе Рико Мартинес подчеркивает, что переезжать в муниципалитет нужно уже с работой или, по крайней мере, с реальными перспективами трудоустройства.

Сюда нужно приезжать работать– заявил он.

По его словам, уже были случаи, когда люди переезжали в деревню, но не устраивались на работу – однако Мартинес подчеркнул, что в самом Янгвасе есть возможности для трудоустройства.

Чтобы стимулировать людей к переезду, жилье сдают в аренду по очень низким ценам – всего 100–200 евро в месяц.

Большую часть года в деревне проживает всего 50 человек – но летом количество жителей значительно возрастает. Туда может приехать еще около 400 человек. Экономическая жизнь муниципалитета в основном держится на туризме и барах.

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Провинция Сория страдает от явления, которое называют "опустевшая Испания": тысячи людей покидают сельские районы страны, переезжая в большие города. Но в отличие от многих других населенных пунктов страны, которые уже практически опустели из-за отсутствия экономической активности, Янгвас еще держится.

Одной из основных целей Хосе Рико Мартинеса было возобновление работы местной школы, которая не функционировала уже 33 года. Сделать это удалось еще в 2002 году, когда он занимал пост мэра.