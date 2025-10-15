Укр Рус
15 жовтня, 13:11
3

Як українцям легко та швидко знайти квартиру у Німеччині: практичний гайд

Альона Захарова
Основні тези
  • Оренда житла у Німеччині коштує від 400 до 1500 євро на місяць, додатково оплачуються комунальні послуги у середньому 200 – 300 євро.
  • Для оренди квартири потрібні копія паспорта, довідка про доходи, Schufa-Auskunft, довідка про відсутність боргів, а також застава у розмірі двох-трьох місяців оренди.

Після 2022 року Німеччина стала одним із головних напрямків для українців, які рятуються від війни. У країні проживають сотні тисяч українців, і попит на оренду житла залишається високим. Водночас знайти квартиру в Німеччині – завдання не з простих.

Як легко знайти квартиру для оренди в Німеччині – розкаже Immowelt.de, передає 24 Канал.

Скільки коштує оренда квартири в Німеччині?

Оренда житла у Німеччині може коштувати від 400 до 1500 євро на місяць. Але важливо враховувати тип орендної ставки: 

  • Kaltmiete – це базова оренда (включає обслуговування будинку, прибирання під'їзду, каналізацію, вивезення сміття).
  • Warmmiete – включає все те саме плюс опалення. 

Зазвичай комунальні послуги (електрика, вода, інтернет) оплачуються окремо – у середньому ще 200 – 300 євро на місяць. 

Окрема особливість: більшість квартир у Німеччині здаються без меблів. Це означає, що новим орендарям доведеться облаштовувати житло самостійно. Проте часто можна знайти вживані меблі безкоштовно – на платформах оголошень або просто на вулиці, коли власники виносять речі, що більше не потрібні. 

Які документи потрібні для оренди житла?

Процес оренди у Німеччині досить бюрократичний. Орендодавці зазвичай вимагають:

  • копію паспорта або ID-карти;
  • довідку про доходи або виписку з банку за останні три місяці;
  • Schufa-Auskunft – довідку про кредитну історію;
  • довідку про відсутність боргів за оренду (якщо вже проживали в Німеччині). 

Також орендар повинен внести заставу (Kaution) – зазвичай у розмірі двох або трьох місяців оренди, плюс оплатити перший місяць наперед. 


Як українцям легко та швидко знайти квартиру у Німеччині / Фото Unsplash

Як знайти дешевше житло?

Як пише Jobcenter.digital, українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть отримати допомогу від держави. 

Де шукати квартири

Якщо у вас немає знайомих у Німеччині, скористайтеся популярними сайтами: 

  • Immobilienscout24 – найбільший сайт нерухомості;
  • WG-Gesucht – спеціалізується на кімнатах та спільному житлі;
  • Immowelt – ще один великий сайт із квартирами;
  • eBay Kleinanzeigen – там орендодавці виставляють приватні оголошення.

Корисні поради

  1. Перед орендою уважно читайте договір: у ньому мають бути вказані всі платежі та умови розірвання.
  2. Питайте про тип оренди – Kaltmiete чи Warmmiete.
  3. Уточнюйте, чи входить опалення, інтернет і вода у вартість.
  4. Якщо ви новачок у країні, попросіть знайомого або перекладача допомогти під час перегляду житла.

Що ще мають знати українці, які живуть у Німеччині?

  • Німеччина залишається однією з країн, які надають українським біженцям найвищу фінансову підтримку в Європі.

  • Також у країні готуються посилити перевірки при видачі віз громадянам Росії. Попри це, лише торік консульства Німеччини в Росії оформили понад 17 тисяч шенгенських віз.