Як українцям легко та швидко знайти квартиру у Німеччині: практичний гайд
- Оренда житла у Німеччині коштує від 400 до 1500 євро на місяць, додатково оплачуються комунальні послуги у середньому 200 – 300 євро.
- Для оренди квартири потрібні копія паспорта, довідка про доходи, Schufa-Auskunft, довідка про відсутність боргів, а також застава у розмірі двох-трьох місяців оренди.
Після 2022 року Німеччина стала одним із головних напрямків для українців, які рятуються від війни. У країні проживають сотні тисяч українців, і попит на оренду житла залишається високим. Водночас знайти квартиру в Німеччині – завдання не з простих.
Як легко знайти квартиру для оренди в Німеччині
Скільки коштує оренда квартири в Німеччині?
Оренда житла у Німеччині може коштувати від 400 до 1500 євро на місяць. Але важливо враховувати тип орендної ставки:
- Kaltmiete – це базова оренда (включає обслуговування будинку, прибирання під'їзду, каналізацію, вивезення сміття).
- Warmmiete – включає все те саме плюс опалення.
Зазвичай комунальні послуги (електрика, вода, інтернет) оплачуються окремо – у середньому ще 200 – 300 євро на місяць.
Окрема особливість: більшість квартир у Німеччині здаються без меблів. Це означає, що новим орендарям доведеться облаштовувати житло самостійно. Проте часто можна знайти вживані меблі безкоштовно – на платформах оголошень або просто на вулиці, коли власники виносять речі, що більше не потрібні.
Які документи потрібні для оренди житла?
Процес оренди у Німеччині досить бюрократичний. Орендодавці зазвичай вимагають:
- копію паспорта або ID-карти;
- довідку про доходи або виписку з банку за останні три місяці;
- Schufa-Auskunft – довідку про кредитну історію;
- довідку про відсутність боргів за оренду (якщо вже проживали в Німеччині).
Також орендар повинен внести заставу (Kaution) – зазвичай у розмірі двох або трьох місяців оренди, плюс оплатити перший місяць наперед.
Як українцям легко та швидко знайти квартиру у Німеччині / Фото Unsplash
Як знайти дешевше житло?
Як пише Jobcenter.digital, українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть отримати допомогу від держави.
Де шукати квартири
Якщо у вас немає знайомих у Німеччині, скористайтеся популярними сайтами:
- Immobilienscout24 – найбільший сайт нерухомості;
- WG-Gesucht – спеціалізується на кімнатах та спільному житлі;
- Immowelt – ще один великий сайт із квартирами;
- eBay Kleinanzeigen – там орендодавці виставляють приватні оголошення.
Корисні поради
- Перед орендою уважно читайте договір: у ньому мають бути вказані всі платежі та умови розірвання.
- Питайте про тип оренди – Kaltmiete чи Warmmiete.
- Уточнюйте, чи входить опалення, інтернет і вода у вартість.
- Якщо ви новачок у країні, попросіть знайомого або перекладача допомогти під час перегляду житла.
Що ще мають знати українці, які живуть у Німеччині?
Німеччина залишається однією з країн, які надають українським біженцям найвищу фінансову підтримку в Європі.
Також у країні готуються посилити перевірки при видачі віз громадянам Росії. Попри це, лише торік консульства Німеччини в Росії оформили понад 17 тисяч шенгенських віз.