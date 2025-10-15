Після 2022 року Німеччина стала одним із головних напрямків для українців, які рятуються від війни. У країні проживають сотні тисяч українців, і попит на оренду житла залишається високим. Водночас знайти квартиру в Німеччині – завдання не з простих.

Скільки коштує оренда квартири в Німеччині?

Оренда житла у Німеччині може коштувати від 400 до 1500 євро на місяць. Але важливо враховувати тип орендної ставки:

Kaltmiete – це базова оренда (включає обслуговування будинку, прибирання під'їзду, каналізацію, вивезення сміття).

Warmmiete – включає все те саме плюс опалення.

Зазвичай комунальні послуги (електрика, вода, інтернет) оплачуються окремо – у середньому ще 200 – 300 євро на місяць.

Окрема особливість: більшість квартир у Німеччині здаються без меблів. Це означає, що новим орендарям доведеться облаштовувати житло самостійно. Проте часто можна знайти вживані меблі безкоштовно – на платформах оголошень або просто на вулиці, коли власники виносять речі, що більше не потрібні.

Які документи потрібні для оренди житла?

Процес оренди у Німеччині досить бюрократичний. Орендодавці зазвичай вимагають:

копію паспорта або ID-карти;

довідку про доходи або виписку з банку за останні три місяці;

Schufa-Auskunft – довідку про кредитну історію;

довідку про відсутність боргів за оренду (якщо вже проживали в Німеччині).

Також орендар повинен внести заставу (Kaution) – зазвичай у розмірі двох або трьох місяців оренди, плюс оплатити перший місяць наперед.



Як українцям легко та швидко знайти квартиру у Німеччині / Фото Unsplash

Як знайти дешевше житло?

Як пише Jobcenter.digital, українці, які мають статус тимчасового захисту, можуть отримати допомогу від держави.

Де шукати квартири

Якщо у вас немає знайомих у Німеччині, скористайтеся популярними сайтами:

Immobilienscout24 – найбільший сайт нерухомості;

WG-Gesucht – спеціалізується на кімнатах та спільному житлі;

Immowelt – ще один великий сайт із квартирами;

eBay Kleinanzeigen – там орендодавці виставляють приватні оголошення.

Корисні поради

Перед орендою уважно читайте договір: у ньому мають бути вказані всі платежі та умови розірвання. Питайте про тип оренди – Kaltmiete чи Warmmiete. Уточнюйте, чи входить опалення, інтернет і вода у вартість. Якщо ви новачок у країні, попросіть знайомого або перекладача допомогти під час перегляду житла.

