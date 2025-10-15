Как украинцам легко и быстро найти квартиру в Германии: практический гайд
- Аренда жилья в Германии стоит от 400 до 1500 евро в месяц, дополнительно оплачиваются коммунальные услуги в среднем 200 – 300 евро.
- Для аренды квартиры нужны копия паспорта, справка о доходах, Schufa-Auskunft, справка об отсутствии долгов, а также залог в размере двух-трех месяцев аренды.
После 2022 года Германия стала одним из главных направлений для украинцев, спасающихся от войны. В стране проживают сотни тысяч украинцев, и спрос на аренду жилья остается высоким. В то же время найти квартиру в Германии – задача не из простых.
Как легко найти квартиру для аренды в Германии – расскажет Immowelt.de, передает 24 Канал.
Смотрите также Одна из стран ЕС сократит финансовую помощь украинским беженцам: что известно
Сколько стоит аренда квартиры в Германии?
Аренда жилья в Германии может стоить от 400 до 1500 евро в месяц. Но важно учитывать тип арендной ставки:
- Kaltmiete – это базовая аренда (включает обслуживание дома, уборка подъезда, канализацию, вывоз мусора).
- Warmmiete – включает все то же самое плюс отопление.
Обычно коммунальные услуги (электричество, вода, интернет) оплачиваются отдельно – в среднем еще 200 – 300 евро в месяц.
Отдельная особенность: большинство квартир в Германии сдаются без мебели. Это означает, что новым арендаторам придется обустраивать жилье самостоятельно. Однако часто можно найти подержанную мебель бесплатно – на платформах объявлений или просто на улице, когда владельцы выносят вещи, что больше не нужны.
Какие документы нужны для аренды жилья?
Процесс аренды в Германии достаточно бюрократический. Арендодатели обычно требуют:
- копию паспорта или ID-карты;
- справку о доходах или выписку из банка за последние три месяца;
- Schufa-Auskunft – справку о кредитной истории;
- справку об отсутствии долгов за аренду (если уже проживали в Германии).
Также арендатор должен внести залог (Kaution) – обычно в размере двух или трех месяцев аренды, плюс оплатить первый месяц вперед.
Как украинцам легко и быстро найти квартиру в Германии / Фото Unsplash
Как найти более дешевое жилье?
Как пишет Jobcenter.digital, украинцы, которые имеют статус временной защиты, могут получить помощь от государства.
Где искать квартиры
Если у вас нет знакомых в Германии, воспользуйтесь популярными сайтами:
- Immobilienscout24 – крупнейший сайт недвижимости;
- WG-Gesucht – специализируется на комнатах и совместном жилье;
- Immowelt – еще один большой сайт с квартирами;
- eBay Kleinanzeigen – там арендодатели выставляют частные объявления.
Полезные советы
- Перед арендой внимательно читайте договор: в нем должны быть указаны все платежи и условия расторжения.
- Спрашивайте о типе аренды – Kaltmiete или Warmmiete.
- Уточняйте, входит ли отопление, интернет и вода в стоимость.
- Если вы новичок в стране, попросите знакомого или переводчика помочь во время просмотра жилья.
Что еще должны знать украинцы, которые живут в Германии?
- Германия остается одной из стран, которые предоставляют которые предоставляют украинским беженцам самую высокую финансовую поддержку в Европе.
- Также в стране готовятся усилить проверки при выдаче виз гражданам России. Несмотря на это, только в прошлом году консульства Германии в России оформили более 17 тысяч шенгенских виз.