После 2022 года Германия стала одним из главных направлений для украинцев, спасающихся от войны. В стране проживают сотни тысяч украинцев, и спрос на аренду жилья остается высоким. В то же время найти квартиру в Германии – задача не из простых.

Как легко найти квартиру для аренды в Германии – расскажет Immowelt.de, передает 24 Канал.

Сколько стоит аренда квартиры в Германии?

Аренда жилья в Германии может стоить от 400 до 1500 евро в месяц. Но важно учитывать тип арендной ставки:

Kaltmiete – это базовая аренда (включает обслуживание дома, уборка подъезда, канализацию, вывоз мусора).

Warmmiete – включает все то же самое плюс отопление.

Обычно коммунальные услуги (электричество, вода, интернет) оплачиваются отдельно – в среднем еще 200 – 300 евро в месяц.

Отдельная особенность: большинство квартир в Германии сдаются без мебели. Это означает, что новым арендаторам придется обустраивать жилье самостоятельно. Однако часто можно найти подержанную мебель бесплатно – на платформах объявлений или просто на улице, когда владельцы выносят вещи, что больше не нужны.

Какие документы нужны для аренды жилья?

Процесс аренды в Германии достаточно бюрократический. Арендодатели обычно требуют:

копию паспорта или ID-карты;

справку о доходах или выписку из банка за последние три месяца;

Schufa-Auskunft – справку о кредитной истории;

справку об отсутствии долгов за аренду (если уже проживали в Германии).

Также арендатор должен внести залог (Kaution) – обычно в размере двух или трех месяцев аренды, плюс оплатить первый месяц вперед.



Как украинцам легко и быстро найти квартиру в Германии / Фото Unsplash

Как найти более дешевое жилье?

Как пишет Jobcenter.digital, украинцы, которые имеют статус временной защиты, могут получить помощь от государства.

Где искать квартиры

Если у вас нет знакомых в Германии, воспользуйтесь популярными сайтами:

Immobilienscout24 – крупнейший сайт недвижимости;

WG-Gesucht – специализируется на комнатах и совместном жилье;

Immowelt – еще один большой сайт с квартирами;

eBay Kleinanzeigen – там арендодатели выставляют частные объявления.

Полезные советы

Перед арендой внимательно читайте договор: в нем должны быть указаны все платежи и условия расторжения. Спрашивайте о типе аренды – Kaltmiete или Warmmiete. Уточняйте, входит ли отопление, интернет и вода в стоимость. Если вы новичок в стране, попросите знакомого или переводчика помочь во время просмотра жилья.

Что еще должны знать украинцы, которые живут в Германии?