Министерство считает, что текущая поддержка потеряла свою актуальность. Почему так рассказывает 24 Канал со ссылкой на Delfi.
Почему Латвия сократит помощь для беженцев?
Ситуация на рынке труда в Латвии для граждан Украины постепенно улучшается. Министерство финансов сообщило, что по состоянию на июнь 2025 года в стране насчитывалось 9 909 украинцев, находящихся в трудовых отношениях.
Как известно, Кабинет министров Латвии выделил 65 миллионов евро на комплексный план поддержки в этом году, а 39,7 миллиона евро – зарезервировано на 2026 год. Однако в связи с сокращением финансирования был пересмотрен спектр мер поддержки и услуг, доступных гражданскому населению Украины.
Сейчас Латвия предлагает единовременное пособие на открытие собственного дела в размере одной минимальной месячной заработной платы для граждан Украины, которые трудоустроились или решили стать самозанятыми.
С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки потеряло актуальность,
– считают в Министерстве.
При этом украинцы и в дальнейшем будут иметь доступ к услугам, предоставляемых Государственной службой занятости, на уровне с гражданами Латвии.
Что предусматривают изменения для украинцев в Латвии?
Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд субсидированными региональными маршрутами, как и другие категории льготников, отмечают на портале Ukraine to Latvia.
Украинцы больше не будут освобождаться от уплаты пациентского взноса, необходимого для получения медицинских услуг. Несмотря на это изменение, они и в дальнейшем будут иметь доступ к медицинским услугам, финансируемых государством, наравне с лицами, застрахованными в системе государственного обязательного страхования Латвии.
Кроме того, граждане Украины будут нести ответственность за расходы, связанные с регистрацией животных и соблюдением обязательных санитарных требований.
Важно отметить, что эти поправки еще должны быть одобрены парламентом, прежде чем вступят в силу.
Какие последние новости о беженцах в ЕС?
Федеральный совет Швейцарии продлил статус временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года, но с ужесточением правил.
В Польше вступили в силу изменения в законодательство о беженцах. Они продолжают легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года. Также меняют требования на получение карты побыту CUKR.
А администрация Трампа планирует ограничить прием беженцев в США до 7 500 человек в 2026 году.