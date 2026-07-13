"Вам ніколи не розкажуть": українка розповіла, чи варто ходити до німецьких ресторанів

Українка, що живе в Німеччині вже кілька років та довго працювала у цій країні в ресторанній сфері, розкрила кілька місцевих "секретів", що можуть не сподобатися туристам.

Зараз у Німеччині живе понад мільйон українців, і ще чимало людей приїздять просто на відпочинок. Але не всі знають, чи варто віддавати гроші у місцевих ресторанах – адже вони в Німеччині недешеві, розповіла borschch.barbie.

Що варто знати про німецькі ресторани?

Українська біженка працювала у німецькому ресторані і тому знає місцеву кухню зсередини у прямому сенсі. І, за її словами, кілька нюансів приготування страв можуть неприємно вразити гостей, що віддають кількадесят євро за страву.

Супи тут – це заморожена заготовка, яку дістають із морозильної камери. П'ятнадцять хвилин при 200 градусах – і вуаля: супчик подано,

– поділилася дівчина.

Та чимало туристів, що їдуть до Німеччини, хочуть неодмінно спробувати усім відому місцеву страву – Bratkartoffeln: нарізана та обсмажена до золотисто-коричневого кольору картопля з перцем чи пасерованим беконом.

Українка розповіла про ресторани в Німеччині: дивіться відео

Та українка попереджає: у Німеччині перед смаженням її попередньо варять, а для приготування використовують не олію чи вершкове масло, а топлений жир.

Думаєте, це все? Філе риби на грилі, де б ти не був, коштує мінімум 25 євро. Але ніхто вам не скаже, що ця риба – звичайна заморозка. Вона нічим не відрізняється від філе глибокої заморозки з супермаркету за 7 – 8 євро,

– додала блогерка.

Також дівчина порадила ніколи не замовляти у Німеччині салат Цезар: за 15 євро у ресторані можна отримати "миску салату айсберг, присипану пармезаном та политу оцтовим соусом".

Тож за 4 роки у Німеччині дівчину не вразив жоден місцевий заклад.