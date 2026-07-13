Сейчас в Германии проживает более миллиона украинцев, и еще немало людей приезжают просто на отдых. Но не все знают, стоит ли тратить деньги в местных ресторанах – ведь они в Германии недешевые, рассказала borschch.barbie.

Что стоит знать о немецких ресторанах?

Украинская беженка работала в немецком ресторане и поэтому знает местную кухню изнутри в прямом смысле этого слова. И, по ее словам, несколько нюансов приготовления блюд могут неприятно удивить гостей, которые платят несколько десятков евро за блюдо.

Супы здесь – это замороженная заготовка, которую достают из морозильной камеры. Пятнадцать минут при 200 градусах – и вуаля: супчик подан,

– поделилась девушка.

Но многие туристы, отправляющиеся в Германию, непременно хотят попробовать всем известное местное блюдо – Bratkartoffeln: нарезанный и обжаренный до золотисто-коричневого цвета картофель с перцем или пассерованным беконом.

Украинка рассказала о ресторанах в Германии: смотрите видео

Но украинка предупреждает: в Германии перед жаркой картофель предварительно варят, а для приготовления используют не растительное или сливочное масло, а топленый жир.

Думаете, это все? Филе рыбы на гриле, где бы вы ни были, стоит минимум 25 евро. Но никто вам не скажет, что эта рыба – обычная замороженная. Она ничем не отличается от филе глубокой заморозки из супермаркета за 7–8 евро,

– добавила блогерша.

Также девушка посоветовала никогда не заказывать в Германии салат "Цезарь": за 15 евро в ресторане можно получить "миску салата айсберг, посыпанную пармезаном и политую уксусным соусом".

Таким образом, за 4 года в Германии ни одно местное заведение не произвело на девушку впечатления.