Не для економії: чому місто в Португалії вимикає ліхтарі щоосені, а мешканці живуть у темряві

Мешканці одного португальського острова кожної осені гасять вуличне світло на кілька ночей. Мета такого заходу – зовсім не економія.

Щоосені жителі острова Корву в Португалії на п'ять ночей повністю вимикають вуличні ліхтарі, пише The Guardian.

Чому на португальському острові вимикають світло восени?

Ініціатива на острові, де проживає 450 мешканців, з'явилася для того, аби захистити молодих морських птахів під час їхнього першого польоту до океану. Річ у тому, що штучне світло дезорієнтує пташенят, і вони через це можуть повертати у бік селищ, а не до відкритого моря.

Через це пернаті стикаються з будівлями, можуть поранитися та впасти на землю. А ось після того, як опинилися на суходолі, птахи вже не можуть самостійно піднятися в повітря та наздогнати решту клину. Вони гинуть від виснаження, під колесами машин чи від лап місцевих хижаків.

Зараз скелясті береги острова є домівкою для атлантичних буревісників. Більшість свого життя вони проводять над океаном, а до скель повертаються тільки для того, аби продовжити рід. Три місяці виводки залишаються у гніздах, а після цього вперше підіймаються в повітря, аби дістатися води.

Під час першого польоту маленькі пташенята орієнтуються за місяцем та зорями, і будь-яке штучне світло може легко збити їх з правильного шляху. Але найбільш критичною ситуація стала для Азорського архіпелагу – саме там гніздиться приблизно три чверті усієї світової популяції атлантичних буревісників.

Важливо Вперше загибель молодих буревісників біля осель люди помітили ще 1991 року. І з часом місцеві мешканці почали влаштовувати добровільні акції з порятунку, що зрештою охопили усі острови. А з 2019 року вимкнення ліхтарів на кілька ночей поспіль перетворилося на офіційну та дуже важливу частину екологічної програми зі збереження птахів.