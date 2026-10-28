Не ради экономии: почему в Португалии каждую осень выключают фонари, а жители остаются в темноте

Каждую осень жители острова Корву в Португалии на пять ночей полностью выключают уличные фонари, пишет The Guardian.

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Почему на португальском острове выключают свет осенью?

Инициатива на острове, где проживает 450 человек, возникла для того, чтобы защитить молодых морских птиц во время их первого полета к океану. Дело в том, что искусственный свет дезориентирует птенцов, и поэтому они могут поворачивать в сторону населенных пунктов, а не к открытому морю.

Из-за этого пернатые сталкиваются со зданиями, могут пораниться и упасть на землю. А вот оказавшись на суше, птицы уже не могут самостоятельно подняться в воздух и догнать остальную часть стаи. Они гибнут от истощения, под колесами машин или от лап местных хищников.

Сейчас скалистые берега острова являются домом для атлантических буревестников. Большую часть своей жизни они проводят над океаном, а к скалам возвращаются только для того, чтобы продолжить род. Три месяца птенцы остаются в гнездах, а после этого впервые поднимаются в воздух, чтобы добраться до воды.

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Во время первого полета маленькие птенцы ориентируются по луне и звездам, и любой искусственный свет может легко сбить их с правильного пути. Но наиболее критической ситуация стала для Азорского архипелага – именно там гнездится примерно три четверти всей мировой популяции атлантических буревестников.

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Важно Впервые гибель молодых буревестников возле населенных пунктов люди заметили еще в 1991 году. Со временем местные жители начали организовывать добровольные акции по спасению, которые в конечном итоге охватили все острова. А с 2019 года отключение фонарей на несколько ночей подряд стало официальной и очень важной частью экологической программы по сохранению птиц.