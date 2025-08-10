Закінф, який часто називають "островом вечірок" і порівнюють з "грецькою Ібіцею", про щось набагато більше, ніж просто яскраве нічне життя. Мандрівникам, які шукають різноманітних вражень, не варто оминати увагою цей популярний напрямок.

Острів має безліч локацій, які задовольнять не лише тусовників, а й більш спокійних туристів.

Чому острів Закінф недооцінюють?

Моліньє повідомляє, що нічне життя на острові Закінф в основному зосереджене навколо галасливої вулиці Лаганас. Якщо цей спосіб відпочинку не для вас, достатньо просто не ходити саме в це місце. Натомість східна частина острова пропонує спокійну альтернативу з чарівними віллами в тихому районі Василікос.

Хоча Закінф, безумовно, має дику сторону, участь у цьому не є обов'язковою. Саме це я зрозуміла, коли поїхала на острів на святкування 30-річчя подруги. Спочатку я побоювалася місця через історії, які чула, але я помилялася,

– каже вона.

Мандрівники, які шукають спокійного відпочинку, можуть знайти розраду в мальовничих ландшафтах Закінфу, де оливкові дерева всіяли схили пагорбів, а традиційні кам'яні котеджі створюють ідилічне тло. Тут звуки природи переважають над гучною музикою, а повітря наповнюється цвіріньканням цикад і ніжним дзенькотом козячих дзвіночків.



Переваги острова Закінф / Фото Unsplash

Віта описала свій досвід перебування на пляжі, що розташований всього за 20 хвилин ходьби від її котеджу. Цей добре організований пляж з шезлонгами, баром і басейном пропонує комфортні умови для відпочинку.

Однак це лише один з багатьох чудових пляжів, які може запропонувати острів. Всього за 10 хвилин їзди від готелю Vassilikos можна дістатися до відомого пляжу Геракас – морського заповідника, що охороняється і слугує місцем гніздування черепах. Попри свій природоохоронний статус, Геракас залишається доступним для громадськості, тут можна взяти напрокат шезлонги, хоча і немає пляжного бару.



Черепахи, які гніздяться на пляжі Геракас / Фото Wanderboat

Район Васілікос також є домом для численних таверн, де відвідувачі можуть насолодитися місцевою кухнею за дуже помірними цінами.

Провівши 4 дні в цьому тихому раю, Моліньє спростувала свої упереджені уявлення про Закінф. І заявила, що відпочинком задоволена.

