Атол Бікар та острів Джемо згори виглядають як класичні райські острови: береги вкриті білосніжними пляжами, і до них прибиваються чисті бірюзові хвилі. Втім, десятиліттями безлюдні острови у Тихому океані були захоплені щурами.

Щури на двох островах бігали всюди, і інвазивні гризуни, що колись, ймовірно, прибули на Маршаллові острови як "безбілетні пасажири" на кораблях, спричиняли справжній екологічний хаос, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чим небезпечні пацюки на Маршаллових островах?

Нв Маршаллових островах гризуни, що не є природною частиною екосистеми, спричинили справжній хаос, адже решта тварин та птахів не була до них готова. Щури пожирали місцеву рослинність, полювали на дитинчат черепах, яйця та маленьких крабів.

І острови, що колись були притулком для таких видів, як зелені морські черепахи, що перебувають під загрозою зникнення, та колоній морських птахів, були знищені для них, і популяції багатьох видів різко скоротилися.

Коли іспанці вперше побачили Хемо, вони назвали його "Лос-Пахарос", бо там було так багато птахів. Коли ми були там минулого року, їх було зовсім небагато, – поділився дослідник Пол Жак.

Але вже рік потому історія змінилася: у липні 2024 року дроном вдалося розкидати приманку для щурів. Засіб проти гризунів було розроблено навмисно так, аби він не впливав на решту видів. І поширити потрібно було чимало засобу, аби кожен гризун з'їв принаймні гранулу.

Тож на кожен гектар островів розкидали по 25 кілограмів приманки – і цей метод дав неймовірні результати. Щойно щурів вдалося знищити, популяції морських птахів почали різко зростати: на Бікарі влаштувалася гніздова колонія з 2000 крячків сажистих, а ще роком раніше їх не було.

Також на острові з'явилися великі чубаті крячки та різдвяні буревісники – темно-коричневі морські птахи, яких ще ніколи раніше не реєстрували на острові.

Види, яких раніше не було, адже їх пригнічували щури, почали повертатися на острови, пише Mongabay.

