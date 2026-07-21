Переїзд до Німеччини у 2026 році: щотреба знати українцям про параграф 24

Українці, які планують переїзд до Німеччини у 2026 році, можуть зіткнутися з низкою нюансів під час оформлення тимчасового захисту та вибору федеральної землі. Значення можуть мати документи, перебування в Україні на початку повномасштабної війни та отримання допомоги в інших країнах.

Про це розповіла авторка TikTok-акаунту "Житло у Німеччині", передає 24 Канал. Вона пояснила, кому, за її словами, буде простіше оформити параграф 24 та чому місце майбутнього проживання варто продумати ще до переїзду.

Які документи можуть спростити оформлення параграфа 24?

Авторка відео зазначила, що правила в міграційних службах Німеччини змінюються. За її словами, спочатку дозвіл на проживання за параграфом 24 видавали всім українцям, однак зараз під час оформлення є певні нюанси.

Довідка. Параграф 24 – це норма Закону Німеччини про перебування, яка дає людям, що виїхали з України через війну, право отримати тимчасовий захист і дозвіл на проживання без подання заяви на притулок. Такий статус дозволяє легально жити та працювати в країні, а за дотримання встановлених умов – отримувати соціальну допомогу.

Хвилюватися, як вона стверджує, не варто людям, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні, мають дійсний закордонний паспорт і раніше не отримували допомоги в інших країнах.

Якщо ви маєте "чисті документи", хвилюватися вам немає про що. З такими документами ви маєте право отримувати соціальну допомогу,

– розповіла авторка відео.

Важливо заздалегідь обрати федеральну землю

Під час переїзду українці не завжди можуть самостійно вирішити, у якій частині Німеччини житимуть. За словами авторки відео, у Баден-Вюртемберзі багатьох новоприбулих біженців зараз перенаправляють до інших федеральних земель.

Вона пояснила, що змінити місце проживання пізніше може бути складніше. Для переїзду до іншої землі зазвичай потрібна вагома підстава, зокрема робота, навчання або возз'єднання із сім'єю.

Якщо на іншій землі живе хтось із ваших родичів і ви хочете переїхати до них, це може бути підставою для переїзду,

– зазначила вона.

Тому місце майбутнього проживання, за її словами, краще продумати ще до оформлення документів.

Тимчасовий захист у Німеччині за параграфом 24, що варто перевірити українцям до переїзду: дивіться відео