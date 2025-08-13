Нові рішення щодо перетину кордону України автобусами впровадили для пунктів пропуску "Дяківці – Раковець", "Шегині – Медика" та "Нижанковичі – Мальховичі".

Вже з 10 липня реєструватися в системі єЧерга для перетину кордону через пункт "Шегині – Медика" можуть тільки регулярні рейси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України. Нерегулярні рейси натомість спрямовують на менш навантажені пункти.

Як змінилася ситуація з чергами на кордоні?

Від впровадження нових правил минув вже місяць – і ці правила зачепили пункти пропуску з Румунією та Польщею. Через те, що нерегулярні маршрути почали спрямовувати з пункту пропуску "Шегині – Медика" до менш популярного "Нижанковичі – Мальховичі", вдалося розвантажити перший з них.

Навантаження на "Шегині" впало на понад 25% – з 1900 до приблизно 1400 автобусів. А ось популярність пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" зросла у 2,5 раза – зі 100 до понад 250 автобусів на місяць.

Ці дії допомогли зменшити час очікування для пасажирів автобусів на кордоні. Попри те, що різниця у часі, який тепер доведеться досягти у черзі, не вказана, вона все ж може сягати аж 10 годин.



Також практично на 25% зросло використання пункту пропуску "Дяківці" – і за останній місяць його перетнуло 550 автобусів, хоча раніше ця цифра сягала тільки близько 400. А ось навантаження на пункт пропуску Порубне зменшується – протягом липня–серпня його перетнуло на 100 автобусів менше.

Відповідні результати свідчать про ефективність перерозподілу транспортних потоків, особливо враховуючи наявність менш завантажених пунктів пропуску, які не повинні простоювати порожніми у той час, які інші не справляються з навантаженням,

– поділився Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій.

