В Україні вже діють нові правила для міжнародних автобусів: як змінилися черги на кордоні
- Нові правила для міжнародних автобусів на кордоні України передбачають реєстрацію тільки регулярних рейсів у системі єЧерга для пункту "Шегині – Медика", а нерегулярні рейси спрямовують на менш завантажені пункти.
- Після впровадження нових правил навантаження на пункт "Шегині" знизилося на понад 25%, а використання пункту "Нижанковичі – Мальховичі" зросло у 2,5 раза, що сприяло зменшенню часу очікування на кордоні.
- Пункт пропуску "Дяківці" збільшив використання на 25%, тоді як навантаження на пункт "Порубне" зменшилося, що вказує на ефективність перерозподілу транспортних потоків.
Нові рішення щодо перетину кордону України автобусами впровадили для пунктів пропуску "Дяківці – Раковець", "Шегині – Медика" та "Нижанковичі – Мальховичі".
Вже з 10 липня реєструватися в системі єЧерга для перетину кордону через пункт "Шегині – Медика" можуть тільки регулярні рейси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України. Нерегулярні рейси натомість спрямовують на менш навантажені пункти.
Цікаво В Туреччині вирують масштабні лісові пожежі: вітер погіршує ситуацію, людей евакуюють
Як змінилася ситуація з чергами на кордоні?
Від впровадження нових правил минув вже місяць – і ці правила зачепили пункти пропуску з Румунією та Польщею. Через те, що нерегулярні маршрути почали спрямовувати з пункту пропуску "Шегині – Медика" до менш популярного "Нижанковичі – Мальховичі", вдалося розвантажити перший з них.
Навантаження на "Шегині" впало на понад 25% – з 1900 до приблизно 1400 автобусів. А ось популярність пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" зросла у 2,5 раза – зі 100 до понад 250 автобусів на місяць.
Ці дії допомогли зменшити час очікування для пасажирів автобусів на кордоні. Попри те, що різниця у часі, який тепер доведеться досягти у черзі, не вказана, вона все ж може сягати аж 10 годин.
Час очікування на кордоні вдалося зменшити / Фото Pexels
Також практично на 25% зросло використання пункту пропуску "Дяківці" – і за останній місяць його перетнуло 550 автобусів, хоча раніше ця цифра сягала тільки близько 400. А ось навантаження на пункт пропуску Порубне зменшується – протягом липня–серпня його перетнуло на 100 автобусів менше.
Відповідні результати свідчать про ефективність перерозподілу транспортних потоків, особливо враховуючи наявність менш завантажених пунктів пропуску, які не повинні простоювати порожніми у той час, які інші не справляються з навантаженням,
– поділився Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій.
До слова, раніше ми вже розповідали, які продукти можна перевозити через кордон з Румунією.