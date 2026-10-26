Усе зберігайте: українка попередила про проблему під час перетину кордону Польщі

Українка, що мешкає у Шотландії, нещодавно поділилася в соцмережах досить неприємним досвідом перетину польського кордону. Тож жінка порадила завжди зберігати один доказ під час подорожей за кордон, аби згодом не виникло проблем.

Після перельоту з Единбурга до Познані прикордонники попросили українку підтвердити попередні поїздки. Сталося це через те, що в електронній системі не вдалося знайти відомості про перетин кордону, розповіла chuzhozemka1.

Які докази українка радить завжди зберігати?

Жінка поділилася своєю неприємною історією з перетином кордону, за її словами, для того, аби інші мандрівники наперед знали, з якими складнощами вони можуть зіштовхнутися. За словами українки, під час проходження паспортного контролю в Польщі прикордонник забрав її паспорт та почав перевіряти інформацію.

Він запитав, як жінка кілька місяців тому повернулася до Великої Британії з Мадейри. Попри те, що жінка розповіла про політ літаком, прикордонник відповів, що в електронній системі немає відомостей, що підтверджували б перетин кордону.

Українка розповіла про випадок на польському кордоні: дивіться відео

Жінці, на щастя, вдалося відшукати електронні квитки на пошті та показати їх прикордоннику. Але в архіві авіакомпанії цих квитків уже не було. Проте перевірка на цьому не закінчилася.

Також в українки попросили підтвердити, як саме вона на початку травня потрапила до Шенгенської зони. Тоді родина з маленькими дітьми подорожувала поромом з Великої Британії на північ Іспанії, де проходила контроль та здавала відбитки пальців.

Ситуація видалася українці особливо дивною через те, що раніше вона вже прилітала до Познані та перетинала польський кордон, і тоді у прикордонників не виникло жодних запитань.

Українка зауважила, що й під час вильоту з французької Тулузи в її паспорті поставили відмітку про виїзд, але підтвердження в'їзду до Шенгенської зони в Іспанії вона не отримала. І цього разу знайти квитки, що підтверджували б подорож, на пошті вже не вдалося. Тим часом діти втомилися чекати та почали плакати.

Мої діти вже були дуже змучені, вони дуже-дуже плакали, почалася істерика,

– розповіла жінка.

Зрештою прикордонник повернув паспорти та дозволив родині в'їхати до Польщі. Авторка відео зізналася, що раніше про подібні історії не чула, тож не знала, як правильно діяти в таких випадках.

Але для себе вона зробила висновок: надалі зберігатиме усі можливі докази на підтвердження перетину кордону, аби надати їх прикордонникам за потреби.