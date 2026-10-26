Усе зберігайте: українка попередила про проблему під час перетину кордону Польщі

Після перельоту з Единбурга до Познані прикордонники попросили українку підтвердити попередні поїздки. Сталося це через те, що в електронній системі не вдалося знайти відомості про перетин кордону, розповіла chuzhozemka1.

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Жінка поділилася своєю неприємною історією з перетином кордону, за її словами, для того, аби інші мандрівники наперед знали, з якими складнощами вони можуть зіштовхнутися. За словами українки, під час проходження паспортного контролю в Польщі прикордонник забрав її паспорт та почав перевіряти інформацію.

Він запитав, як жінка кілька місяців тому повернулася до Великої Британії з Мадейри. Попри те, що жінка розповіла про політ літаком, прикордонник відповів, що в електронній системі немає відомостей, що підтверджували б перетин кордону.

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Жінці, на щастя, вдалося відшукати електронні квитки на пошті та показати їх прикордоннику. Але в архіві авіакомпанії цих квитків уже не було. Проте перевірка на цьому не закінчилася.

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Також в українки попросили підтвердити, як саме вона на початку травня потрапила до Шенгенської зони. Тоді родина з маленькими дітьми подорожувала поромом з Великої Британії на північ Іспанії, де проходила контроль та здавала відбитки пальців.

Ситуація видалася українці особливо дивною через те, що раніше вона вже прилітала до Познані та перетинала польський кордон, і тоді у прикордонників не виникло жодних запитань.

Українка зауважила, що й під час вильоту з французької Тулузи в її паспорті поставили відмітку про виїзд, але підтвердження в'їзду до Шенгенської зони в Іспанії вона не отримала. І цього разу знайти квитки, що підтверджували б подорож, на пошті вже не вдалося. Тим часом діти втомилися чекати та почали плакати.

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Мої діти вже були дуже змучені, вони дуже-дуже плакали, почалася істерика– розповіла жінка.

Зрештою прикордонник повернув паспорти та дозволив родині в'їхати до Польщі. Авторка відео зізналася, що раніше про подібні історії не чула, тож не знала, як правильно діяти в таких випадках.

Але для себе вона зробила висновок: надалі зберігатиме усі можливі докази на підтвердження перетину кордону, аби надати їх прикордонникам за потреби.