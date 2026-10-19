Польща переходить на зимовий час: коли переводити годинники і чи буде це востаннє

У Польщі вже найближчими вихідними переведуть годинники на зимовий час. Стрілки повернуть на годину назад, тож ніч стане довшою, а ті, хто працюватиме в цей час, фактично проведуть на зміні додаткову годину.

Цьогорічне переведення годинників знову відбувається на тлі дискусій про відмову від сезонної зміни часу в Євросоюзі. Коли саме Польща перейде на зимовий час, як це позначиться на роботі вночі та чи може переведення стати останнім, пише Infor, передає 24 Канал.

Коли у Польщі переведуть годинники

Перехід із літнього на зимовий час відбудеться в ніч із суботи 24 жовтня на неділю 25 жовтня 2026 року. О 3:00 годинники потрібно буде перевести на 2:00, тому ця ніч фактично триватиме на годину довше.

Правило залишається незмінним: у Польщі зимовий час запроваджують в останню неділю жовтня. Переведення годинників передбачене польськими правилами, які діють у межах загальноєвропейської системи сезонної зміни часу.

Для більшості людей це означатиме можливість поспати на годину довше. Після переходу на зимовий час світліше ставатиме раніше вранці, однак темніти ввечері також починатиме швидше.

Чи може це бути остання зміна часу

Питання про скасування сезонного переведення годинників у Євросоюзі обговорюють уже кілька років. Ще у 2018 році під час консультацій Єврокомісії 84% учасників висловилися за відмову від зміни часу, а Європарламент у 2019 році підтримав ідею припинити цю практику.

Однак остаточної домовленості між країнами ЄС досі немає, тому чинні правила продовжують діяти. У 2026 році Єврокомісія розпочала нове дослідження, яке має оцінити економічні, соціальні, транспортні та медичні наслідки різних варіантів, зокрема постійного літнього або зимового часу.

Ба більше, вже оприлюднений графік сезонних змін часу в ЄС на 2027 – 2031 роки. Це означає, що перехід у жовтні 2026 року наразі не можна назвати останнім. Від нього відмовляться лише у разі ухвалення нових правил на рівні Євросоюзу.

У самій Польщі також намагалися змінити систему. До Сейму внесли проєкт про постійний літній час, однак він досі не завершив законодавчий шлях. Самостійно відмовитися від сезонного переведення годинників Польща теж не може, поки діють спільні правила ЄС.

Що буде з тими, хто працюватиме цієї ночі

Для людей, чия зміна припаде на ніч із 24 на 25 жовтня, переведення годинників матиме практичний наслідок: через повернення з 3:00 на 2:00 вони можуть відпрацювати на годину більше.

Працівник має отримати оплату за фактично відпрацьований час. Якщо через переведення годинника виникає понаднормова година, за неї належить відповідна компенсація за правилами польського трудового законодавства. Залежно від ситуації це може бути додаткова оплата або час для відпочинку замість понаднормової роботи.

Окремо у Польщі передбачена доплата за роботу в нічний час. Водночас конкретні години, які вважаються нічною зміною, визначає роботодавець у межах восьми годин між 21:00 та 7:00, тому розрахунок такої доплати залежатиме і від встановленого на підприємстві графіка.