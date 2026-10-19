В этом году перевод часов вновь проходит на фоне дискуссий об отказе от сезонного перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе. Когда именно Польша перейдет на зимнее время, как это отразится на ночной работе и может ли этот переход стать последним, пишет Infor, передает 24 Канал.

Когда в Польше переведут часы

Переход с летнего на зимнее время состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября 2026 года. В 3:00 часы нужно будет перевести на 2:00, поэтому эта ночь фактически продлится на час дольше.

Правило остается неизменным: в Польше зимнее время вводится в последнее воскресенье октября. Перевод часов предусмотрен польскими правилами, действующими в рамках общеевропейской системы сезонного изменения времени.

Для большинства людей это означает возможность поспать на час дольше. После перехода на зимнее время светлее станет раньше утром, однако темнеть вечером также начнет быстрее.

Может ли это быть последнее изменение времени

Вопрос об отмене сезонного перевода часов в Евросоюзе обсуждается уже несколько лет. Еще в 2018 году в ходе консультаций Еврокомиссии 84% участников высказались за отказ от смены времени, а Европарламент в 2019 году поддержал идею прекратить эту практику.

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Однако окончательной договоренности между странами ЕС до сих пор нет, поэтому существующие правила продолжают действовать. В 2026 году Еврокомиссия начала новое исследование, цель которого – оценить экономические, социальные, транспортные и медицинские последствия различных вариантов, в частности постоянного летнего или зимнего времени.

Более того, уже обнародован график сезонных переходов на летнее и зимнее время в ЕС на 2027–2031 годы. Это означает, что переход в октябре 2026 года пока нельзя назвать последним. От него откажутся только в случае принятия новых правил на уровне Евросоюза.

В самой Польше также пытались изменить систему. В Сейм был внесен законопроект о постоянном летнем времени, однако он до сих пор не прошел весь законодательный путь. Самостоятельно отказаться от сезонного перевода часов Польша тоже не может, пока действуют общие правила ЕС.

Что будет с теми, кто будет работать в эту ночь

Для людей, чья смена придется на ночь с 24 на 25 октября, перевод часов будет иметь практическое последствие: из-за возврата с 3:00 на 2:00 они могут отработать на час больше.

Работник должен получить оплату за фактически отработанное время. Если из-за перевода часов возникает сверхурочный час, за него полагается соответствующая компенсация в соответствии с правилами польского трудового законодательства. В зависимости от ситуации это может быть дополнительная оплата или время для отдыха вместо сверхурочной работы.

Отдельно в Польше предусмотрена доплата за работу в ночное время. При этом конкретные часы, считающиеся ночной сменой, определяет работодатель в пределах восьми часов с 21:00 до 7:00, поэтому расчет такой доплаты будет зависеть и от установленного на предприятии графика.