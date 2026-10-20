Зайва година на зміні: як оплатять роботу в Польщі під час переведення годинників

У ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року працівники нічних змін працюватимуть на одну годину довше через перехід на зимовий час. За цей додатковий час передбачено 100% надбавки або компенсацію відгулом.

Детальніше про це йдеться на польському спеціалізованому інформаційному порталі.

Що зміниться для працівників нічних змін у Польщі під час переведення годинників?

Як роз'яснюють фахівці польського трудового права, стрілки годинників у ніч проти 25 жовтня переведуть із 3:00 назад на 2:00, що автоматично подовжить нічну зміну на 60 хвилин. Співробітники мають безумовне право на оплату за весь фактично відпрацьований час, тож ця година обов'язково компенсується роботодавцем.

Якщо тривалість робочої зміни становила 12, 16 або 24 години, через переведення часу вона збільшиться відповідно до 13, 17 чи 25 годин.

Відповідно до статті 151 Кодексу праці Польщі, така праця вважається понаднормовою та підлягає нарахуванню стандартної зарплати разом зі спеціальною надбавкою або компенсацією у вигляді відпочинку.

Правила розрахунку понаднормових виплат

За додаткову годину, відпрацьовану вночі, працівник отримує 100% надбавку до основної заробітної плати, яка виплачується разом із нарахуваннями за жовтень. Альтернативою грошам може слугувати надання додаткового часу відпочинку.

Формат надання відгулу залежить від того, хто виступає ініціатором процесу. Якщо заяву подає сам працівник, відпочинок надається за формулою 1:1, тобто рівно на одну годину. Якщо ж рішення ухвалює роботодавець, час відпочинку зростає у півтора раза та становить 1,5 години, які необхідно використати до завершення розрахункового періоду.

Дискусії щодо нічної доплати

Крім оплати понаднормових, працівникам гарантується загальна нічна доплата, яка згідно зі статтею 151 Кодексу праці становить 20% погодинної мінімальної ставки. Водночас законодавство визначає нічним періодом лише вісім годин у проміжку між 21:00 та 7:00, графік яких кожне підприємство фіксує самостійно.

Через таку правову колізію серед юристів виникли розбіжності щодо компенсації за дев'яту нічну годину. Частина експертів переконана, що нічну доплату слід нараховувати за всі фактично відпрацьовані години під час зміни, тоді як інші наполягають на обмеженні виплати виключно регламентованими вісьмома годинами.

Нагадаємо, раніше на нашому сайті повідомлялося, що питання скасування сезонного переведення годинників у Європейському Союзі тривалий час залишається на порядку денному.

Зокрема, Європейська Комісія та уряди країн-членів неодноразово поверталися до обговорення відмови від переходу на літній і зимовий час. При цьому вже оприлюднено графік сезонних змін часу в ЄС на 2027 – 2031 роки, тож цьогорічне переведення годинників навряд чи буде останнім.