Подробнее об этом говорится на польском специализированном информационном портале.

Что изменится для работников ночных смен в Польше во время перевода часов?

Как поясняют специалисты по польскому трудовому праву, стрелки часов в ночь на 25 октября с 3:00 переведут назад на 2:00, что автоматически продлит ночную смену на 60 минут. Сотрудники имеют безусловное право на оплату всего фактически отработанного времени, поэтому этот час обязательно компенсируется работодателем.

Если продолжительность рабочей смены составляла 12, 16 или 24 часа, в связи с переходом на зимнее время она увеличится соответственно до 13, 17 или 25 часов.

В соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Польши такая работа считается сверхурочной и подлежит начислению стандартной заработной платы вместе со специальной надбавкой или компенсацией в виде отдыха.

Правила расчета сверхурочных выплат

За дополнительный час, отработанный ночью, работник получает 100% надбавку к основной заработной плате, которая выплачивается вместе с начислениями за октябрь. Альтернативой денежному вознаграждению может служить предоставление дополнительного времени отдыха.

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Формат предоставления отгула зависит от того, кто выступает инициатором процесса. Если заявление подает сам работник, отдых предоставляется по формуле 1:1, то есть ровно на один час. Если же решение принимает работодатель, время отдыха увеличивается в полтора раза и составляет 1,5 часа, которые необходимо использовать до окончания расчетного периода.

Дискуссии о ночной доплате

Помимо оплаты сверхурочной работы, работникам гарантируется общая ночная доплата, которая согласно статье 151 Трудового кодекса составляет 20% от почасовой минимальной ставки. В то же время законодательство определяет ночным периодом лишь восемь часов в промежутке между 21:00 и 7:00, график которых каждое предприятие устанавливает самостоятельно.

Из-за такой правовой коллизии среди юристов возникли разногласия относительно компенсации за девятый ночной час. Часть экспертов убеждена, что ночную доплату следует начислять за все фактически отработанные часы во время смены, тогда как другие настаивают на ограничении выплаты исключительно регламентированными восемью часами.

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что вопрос об отмене сезонного перевода часов в Европейском Союзе длительное время остается на повестке дня.

В частности, Европейская комиссия и правительства стран-членов неоднократно возвращались к обсуждению отказа от перехода на летнее и зимнее время. При этом уже обнародован график сезонных изменений времени в ЕС на 2027–2031 годы, поэтому перевод часов в этом году вряд ли будет последним.