Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою до 4 жовтня. Прикордонники, поліція та війська тероборони мають право зупиняти будь–які транспортні засоби для випадкових перевірок.

На польсько-німецькому кордоні перевірки проводять у 50 пунктах, а на польсько-литовському кордоні – у 13. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Де проводять перевірки польські прикордонники?

Dzienniku Ustaw додала до перевірок:

пішохідний та велосипедний перехід у Новому Варпні (Західнопоморське воєводство),

також пляжну зону у Свіноуйсьце.

Свіноуйсьце на карті:

Довідка. На переході Нове Варпно-Ріт перевірки проводитиму в радіусі 50 метрів перед в'їздом на міст.

Натомість перевірки на річкових переходах з Німеччиною (Мілув, Відухова та Грифіно) скасували "через повну відсутність прикордонного руху" на них.

Нагадаємо, що 7 липня Польща запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Уряд запровадив такі перевірки, щоб виявляти нелегальних мігрантів.

Слід зазначити, що Литва та Німеччина також проводять такі перевірки на своїх територіях, через що на трасах біля кордонів часто виникають черги та затори.