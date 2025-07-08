Польське місто Зґожелець, яке розташоване біля Німеччини, заявило, що страждає через посилені перевірки на кордоні. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF FM.

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Що відомо про інцидент

У жовтні 2023 року Німеччина ввела на кордоні з Польщею посилені перевірки, щоб зупинити нелегальну міграцію. Нові правила повинні були бути тимчасовими, але тривають і до нині.

На початку червня ми писали, що на кордоні Польщі та Німеччини виник затор протяжністю 15 кілометрів. Але виявилося, що таке трапляється регулярно – перевірки суттєво дестабілізують життя міста, паралізуючи цілі вулиці.

Протягом тижня місто важко проїхати, а після довгих вихідних – воно повністю паралізоване. Водії, які мають стояти в заторах на автостраді три години, обирають прикордонний перехід у Зґожельці. Затори утворюються навіть на односторонніх вулицях житлових масивів,

– пояснив мер міста Рафал Гроніч.



Черги на кордоні Польщі та Німеччини / Фото Paweł Relikowski

Місцева влада вирішила подати скаргу до єврокомісара з внутрішніх справ. До 15 липня там та у сусідньому німецькому місті Герліц збиратимуть підписи.

Для подання скарги до Європейської комісії підтримка громадськості не потрібна, але таким чином ініціатори хочуть показати, що для місцевих жителів це справді важливо.