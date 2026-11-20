У Польщі зараз тривають масштабні перевірки легальності перебування та працевлаштування іноземців. І прикордонна служба перевіряє не тільки підприємства та будмайданчики, але також хостели й склади.

Людям, які перебувають у Польщі нелегально, загрожує не тільки втрата підстав для життя у Польщі, але й серйозні штрафи, пише "РБК-Україна" з посиланням на реліз Gremi Personal.

Скільки іноземців вже затримали в Польщі?

12 – 13 жовтня майже 600 співробітників прикордонної служби Польщі провели понад 1400 перевірок легальності перебування іноземців. І правоохоронці затримали понад 80 людей та розпочали близько 60 адміністративних проваджень, що зобов'яжуть цих іноземців повернутися.

Серед перевірених людей було також приблизно 530 громадян України. Понад 50 людей затримали через незаконне перебування у країні, а ще близько десяти – через загрозу державній безпеці.

Продовжилися подібні перевірки й у листопаді: 17 – 18 числа у Сілезькому воєводстві Прикордонна служба спільно з поліцією та Національною скарбовою адміністрацією провела операцію під назвою Pobyt. Залучили до неї 133 службовців, що перевірили 191 іноземця. Зрештою правоохоронці затримали 33 людини, і серед них були також і громадяни України.

Перевіряють при цьому не тільки самих працівників, але й роботодавців: 16 листопада, наприклад, Прикордонна служба повідомила про порушення на виробничому підприємстві у Кентшинському повіті.

Лодзька агенція праці направила туди 33 іноземці, і з них 28 були українцями. Але під час перевірки з'ясувалося, що частина працівників працювали не за умовами, вказаними у договорі, або ж обіймали посади, що не відповідали документам.

Найчастіше порушення припадають на працівників, яких до Польщі направляють агенції праці. Серед понад 700 випадків нелегального працевлаштування такі становили 25%. Далі йдуть будівництво (22%), виробничі підприємства (18%) та ресторанний бізнес (13%).

А ось за незаконне працевлаштування іноземців працедавцям загрожує штраф до 50 тисяч злотих.

Також у Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили, що за перше півріччя 2026 року приблизно 11 000 людей затримали за незаконне перебування в країні – а це майже на 70% більше, ніж за той самий період торік.

Які документи потрібно перевірити українцям?

Наявність дозволу на роботу чи запрошення роботодавця, виявляється, не завжди гарантує, що працевлаштування легальне. Важливо також, аби фактичні умови роботи відповідали тому, що вказано в документах. Людина повинна мати право працювати саме в цього роботодавця, на визначених умовах та на відповідній посаді.

Проблеми виникають і тоді, коли роботодавець чи агенція не виконують своїх зобов'язань, а окремий ризик становлять фіктивні запрошення й документи від компаній, що насправді не ведуть жодної діяльності.

Іноді такі документи використовують для отримання візи, подання заяви на карту побиту та легалізації перебування. Наприклад, 18 листопада у Прикордонній службі викрили організовану групу, через яку іноземні студенти за допомогою фіктивних підтверджень наявності коштів отримували дозволи на тимчасове проживання.

А ось людина, що скористалася фіктивними документами, ризикує втратити підстави для перебування у Польщі. Українцям, що користуються у країні тимчасовим захистом, також варто перевірити актуальність статусу PESEL UKR.

До 31 серпня 2026 року громадяни, що мають цей статус без пред'явлення закордонного паспорта, мали підтвердити свою особу в управлінні ґміни. А вже з 1 вересня усім, хто цього не зробив, статус змінили з UKR на NUE – а це означає втрату тимчасового захисту та пов'язаних з ним прав.