Людям, незаконно пребывающим в Польше, грозит не только лишение оснований для проживания в стране, но и серьезные штрафы, пишет"РБК-Украина" со ссылкой на пресс-релиз Gremi Personal.

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Сколько иностранцев уже задержали в Польше?

12–13 октября почти 600 сотрудников пограничной службы Польши провели более 1400 проверок легальности пребывания иностранцев. Правоохранители задержали более 80 человек и возбудили около 60 административных дел, что обяжет этих иностранцев вернуться.

Среди проверенных людей было также примерно 530 граждан Украины. Более 50 человек задержали за незаконное пребывание в стране, а еще около десяти – за угрозу государственной безопасности.

Подобные проверки продолжились и в ноябре: 17–18 числа в Силезском воеводстве Пограничная служба совместно с полицией и Национальной налоговой администрацией провела операцию под названием "Pobyt". К ней были привлечены 133 сотрудника, которые проверили 191 иностранца. В итоге правоохранители задержали 33 человека, среди которых были также граждане Украины.

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При этом проверяют не только самих работников, но и работодателей: 16 ноября, например, Пограничная служба сообщила о нарушениях на производственном предприятии в Кентшинском уезде.

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Лодзинское агентство по трудоустройству направило туда 33 иностранца, из которых 28 были украинцами. Однако в ходе проверки выяснилось, что часть работников трудилась не в соответствии с условиями, указанными в договоре, либо занимала должности, не соответствующие документам.

Чаще всего нарушения касаются работников, которых в Польшу направляют агентства по трудоустройству. Среди более чем 700 случаев нелегального трудоустройства на их долю приходилось 25%. Далее следуют строительство (22%), производственные предприятия (18%) и ресторанный бизнес (13%).

А вот за незаконное трудоустройство иностранцев работодателям грозит штраф до 50 тысяч злотых.

Также в Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что за первое полугодие 2026 года около 11 000 человек задержали за незаконное пребывание в стране – а это почти на 70% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Какие документы нужно проверить украинцам?

Наличие разрешения на работу или приглашения работодателя, как оказывается, не всегда гарантирует, что трудоустройство является легальным. Важно также, чтобы фактические условия работы соответствовали тому, что указано в документах. Человек должен иметь право работать именно у этого работодателя, на определенных условиях и на соответствующей должности.

Проблемы возникают и тогда, когда работодатель или агентство не выполняют своих обязательств, а особый риск представляют фиктивные приглашения и документы от компаний, которые на самом деле не ведут никакой деятельности.

Иногда такие документы используют для получения визы, подачи заявления на вид на жительство и легализации пребывания. Например, 18 ноября в Пограничной службе разоблачили организованную группу, через которую иностранные студенты с помощью фиктивных подтверждений наличия средств получали разрешения на временное проживание.

А вот человек, воспользовавшийся фиктивными документами, рискует лишиться оснований для пребывания в Польше. Украинцам, пользующимся в стране временной защитой, также стоит проверить актуальность статуса PESEL UKR.

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До 31 августа 2026 года граждане, имеющие этот статус без предъявления загранпаспорта, должны были подтвердить свою личность в администрации гмины. А уже с 1 сентября всем, кто этого не сделал, статус был изменен с UKR на NUE – а это означает утрату временной защиты и связанных с ней прав.