У Польщі водії можуть отримати штрафний бал та штраф навіть за перевищення швидкості на 1 кілометр на годину. Але вимірювання радарів може мати похибку, і це вже давно є проблемою.

Проблему похибки у вимірюванні радарів вже роками порушував Уповноважений з прав людини. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації оголосило, що працює над правилами, що враховуватимуть цю похибку, пише InPoland.

Як змінять покарання за перевищення швидкості у Польщі?

За останні роки покарання за порушення правил дорожнього руху у країні досить серйозно змінилися. Штрафи за перевищення швидкості збільшилися, а також змінилися правила нарахування штрафних балів та стали суворішими інші покарання.

Нещодавно у Польщі також запровадили нові правила щодо позбавлення прав водія за порушення правил виїзду на залізничний переїзд. Зараз у Польщі працюють над черговою зміною, що має вирішити давно відому проблему. Пов'язана вона з ситуаціями, коли причиною штрафу стає перевищення швидкості всього на 1 кілометр на годину.

Наразі до штрафу може призвести навіть незначне порушення – а мінімальний розмір штрафу становить 50 злотих та один штрафний бал. Стосується це перевищення швидкості до 10 кілометрів на годину, включно з ситуаціями, коли водій рухається всього на 1 кілометр швидше за встановлене обмеження.

Втім, вимірювання можуть містити похибку. Водій, що перевищує обмеження швидкості на 10 кілометрів, отримує 50 злотих штрафу, а ось той, що їде швидше на 11 кілометрів на годину, вже отримає значно вищий штраф та більшу кількість штрафних балів.

Тож уповноважений з прав людини порушує це питання вже кілька років: він зазначає, що пристрої для вимірювання швидкості мають певну похибку, що може становити аж до 3 кілометрів на годину. Не кожне вимірювання має похибку такої величини – і правила мають враховувати цю неточність на користь водіїв.

Уповноважений з прав людини натомість запропонував так зване "прийнятне вимірювання" – воно передбачає віднімання максимальної похибки від показників пристрою. У цьому випадку, якщо лічильник, наприклад, буде показувати 53 кілометри на годину, а обмеження становить 50 кілометрів/годину, водій не буде отримувати штраф.

Над проєктом про внесення змін до Закону про дорожній рух робота досі триває.