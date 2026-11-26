Проблема погрешности в измерениях радаров уже на протяжении многих лет поднималась Уполномоченным по правам человека. Министерство внутренних дел и администрации объявило, что разрабатывает правила, которые будут учитывать эту погрешность, пишет InPoland.

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Как изменятся наказания за превышение скорости в Польше?

За последние годы наказания за нарушение правил дорожного движения в стране значительно изменились. Штрафы за превышение скорости увеличились, а также изменились правила начисления штрафных баллов и стали более строгими другие наказания.

Недавно в Польше также ввели новые правила лишения водительских прав за нарушение правил выезда на железнодорожный переезд. Сейчас в Польше работают над очередным изменением, что должно решить давно известную проблему. Она связана с ситуациями, когда причиной штрафа становится превышение скорости всего на 1 километр в час.

В настоящее время к штрафу может привести даже незначительное нарушение – а минимальный размер штрафа составляет 50 злотых и один штрафной балл. Это касается превышения скорости до 10 километров в час, включая ситуации, когда водитель движется всего на 1 километр быстрее установленного ограничения.

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Впрочем, измерения могут содержать погрешность. Водитель, превышающий ограничение скорости на 10 километров, получает штраф в размере 50 злотых, а вот тот, кто едет быстрее на 11 километров в час, уже получит значительно более высокий штраф и большее количество штрафных баллов.

Поэтому уполномоченный по правам человека поднимает этот вопрос уже несколько лет: он отмечает, что устройства для измерения скорости имеют определенную погрешность, которая может достигать 3 километров в час. Не каждое измерение имеет погрешность такой величины – и правила должны учитывать эту неточность в пользу водителей.

Уполномоченный по правам человека вместо этого предложил так называемое "допустимое измерение" – оно предусматривает вычитание максимальной погрешности из показаний прибора. В этом случае, если спидометр, например, покажет 53 километра в час, а ограничение составляет 50 километров в час, водитель не будет оштрафован.

Работа над проектом о внесении изменений в Закон о дорожном движении продолжается до сих пор.