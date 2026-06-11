"Вже не така комфортна": українка розкрила, чи варто переїжджати в Данію у 2026 році

Українка, що вже живе у Данії протягом певного часу, розповіла, що країна зовсім не ідеальна – в ній, як і в будь-яких інших варіантах, є свої плюси та мінуси.

Чимало українців у 2026 році думають про переїзд за кордон – і Данія видається дуже непоганим варіантом. Втім, перед тим, як збирати речі, слід зважити усі за та проти, повідомляє daria.chop.

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Чи варто переїздити в Данію у 2026 році?

Перше, що зауважила українка – це те, що в Данії безпечніше, ніж в багатьох інших країнах Європи, а ставляться місцеві до українських біженців добре. Система допомоги стабільна та прозора, а виплат цілком вистачає на комфортне життя.

Найлегше тут облаштуватися людям, що мають професію електрика, тракториста тощо – знайти роботу досить легко, а оплачується вона гідно. Втім, на цьому плюси для блогерки закінчуються.

Українка помітила, що у 2026 році Данія стала вже не такою комфортною, як була раніше. Виплати становлять 400 євро, але їх потрібно буде "реально відпрацьовувати".

У вас буде багато обов'язків від комуни: практика, школа, постійні вимоги з пошуку роботи,

– поділилася дівчина.

Пошуки роботи тим часом стають все важчими: якщо кваліфікації немає, тоді знайти вакансію дуже непросто. Потрапити складно навіть на ферми чи склади.

В Данії біженці можуть претендувати на житло від держави, та блогерка помітила, що зараз воно стає гіршим, ніж раніше.