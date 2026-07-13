Через хвилю спеки у Європі загинули 10 000 людей: дві країни постраждали найбільше

Наприкінці червня аномальна спека накрила усю Західну Європу – і це призвело до значного підвищення смертності. Вже зараз, за підрахунками, за період високих температур загинули понад 10 000 людей.

Науковці вже визнали червень 2026 року найспекотнішим за останні кілька десятиліть – і така аномальна температура призвела до додаткових смертей. Найбільше від спеки постраждали люди віком від 65 років, пише Reuters.

Як підвищена смертність у Європі пов'язана зі спекою?

Експерти вже заявили, що підвищена смертність – це безпрецедентно для червня, а така кількість загиблих передусім пов'язана зі зміною клімату. Головний лікар Державного інституту сироваток Данії Лессе Вестергаард також повідомив, що рівень смертності, який зафіксували у червні 2026, є нетипово високим – а різке зростання смертей практично неможливо пояснити нічим іншим, окрім як аномальною спекою.

І така неймовірна спека, що накрила Європу попереднього місяця, навряд чи могла виникнути без впливу змін клімату. Саме глобальне потепління робить такі погодні явища не лише можливими, але й частішими та тривалішими.

Для того, аби зібрати дані, науковці зібрали статистику смертності у 27 європейських країнах. Вони охопили усі причини смерті за період з 22 до 28 червня, коли найвищі температури зафіксували одразу в низці країн: Іспанії, Франції, Великій Британії.

І лише за цей тиждень надлишкова смертність досягнула аж 10 650 випадків. Для порівняння, у попередні вісім тижнів смертність у цих країнах залишалася навіть меншою за середньостатистичний рівень приблизно на 500 випадків щотижня.

В яких країнах жертв найбільше?

Найбільш критична ситуація – у Франції та Бельгії. Саме там надлишкових смертей зафіксували найбільше серед усіх європейських країн. У Бельгії взагалі смертність виявилася найвищою за усю історію спостережень, починаючи з 2000 року.

Також аномальна температура серйозно зачепила й Велику Британію: окремі дослідження показують, що в Англії та Уельсі через травневу те червневу спеку померли 2700 людей. У Німеччині в червні також з причин, пов'язаних зі спекою, померли на понад 5 000 людей більше, ніж середній показник для цього періоду.