Лише в період з 22 по 28 червня померло 23 655 людей – а це аж на 5655 більше, ніж середній показник за такий самий період за останні три роки, пише Spiegel.

Що відомо про хвилю спеки та смертність у Німеччині?

Аномально високі температури, що накрили Німеччину наприкінці червня, точно вплинули на рівень смертності – проте віднести усі смерті, вищі за норму, лише до них не можна. Про це заявив медичний директор служби екстреної медичної допомоги Кельна Александр Лехлейнтер.

Немає сумнівів, що високі температури мають вплив, але масштаби цього впливу часто залишаються неясними,

– заявив він.

Медик пояснив, що прямий причинно-наслідковий зв'язок у випадках, коли помирають літні люди, або ж пацієнти з хронічними захворюваннями, встановити особливо важко.

Яка температура була у Німеччині в червні?

Кінець спеки став для німців справжнім випробуванням – у період між 26 та 28 червня в країні зафіксували аж 3 температурні рекорди. В деяких регіонах температура досягнула практично 42 градусів за Цельсієм. Окрім того, жаркими були не лише дні, але й ночі: 28 червня в темний час доби стовпчик термометра впав лише до 29 градусів.

До того, наскільки спекотним відчувався червень у країні, додався також фактор того, що лише 6% будинків у Німеччині оснащені кондиціонерами. Через спеку почала також плавитися й автомагістраль А2, що сполучає захід та схід країни. Мандрівників закликали оминати дорогу, аби не стояти у багатогодинних заторах.