Європу накрила чергова хвиля спеки, і Німеччина разом з кількома іншими країнами опинилася в її епіцентрі. В кількох регіонах зафіксували аномально високі температури, пише DW.
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Яка погода зараз у Німеччині?
У громаді Найсемюнде у федеральній землі Бранденбург, що на сході країни, температура вчора піднялася до 41,7 градуса. Лише днем раніше подібну спеку зафіксували у селищі Древіц у Саксонії-Ангальт. А 26 червня на південному заході ФРН температура досягнула 41,3 градуса за Цельсієм.
Усі ці показники стали рекордними на момент вимірювань.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Окрім того, 28 червня зафіксували також і найжаркішу ніч у країні – температура в темний час доби опустилася лише до 29,4 градуса. Попередній рекорд фіксували аж 2003 року в Рейнланд-Пфальці, коли вночі трималися 27,2 градуса.
Втім, місцеві синоптики наголошують, що отримані дані є попередніми, і ще не проводився контроль якості вимірювань. Тож офіційне підтвердження температурного рекорду оприлюднять пізніше.
Тим часом спека вже скоро почне спадати через грози – але незабаром метеорологи також не виключають нових температурних рекордів у різних регіонах країни.
Які наслідки спеки в Німеччини?
Під впливом екстремальних температур у Німеччині серйозних пошкоджень зазнав асфальт на автомагістралі А2, що сполучає захід та схід країни. Перші проблеми почалися ще у четвер в районі міста Бург у напрямку Гановера, а також біля Цізара в напрямку Берліна. Вже в суботу в поліції констатували, що автомагістраль "продовжує розвалюватися".
Мандрівників закликають обирати для подорожі менші дороги. А ось якщо все ж необхідно проїхати по трасі А2, слід підготуватися до годин у заторах.