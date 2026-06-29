Європу накрила чергова хвиля спеки, і Німеччина разом з кількома іншими країнами опинилася в її епіцентрі. В кількох регіонах зафіксували аномально високі температури, пише DW.

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Яка погода зараз у Німеччині?

У громаді Найсемюнде у федеральній землі Бранденбург, що на сході країни, температура вчора піднялася до 41,7 градуса. Лише днем раніше подібну спеку зафіксували у селищі Древіц у Саксонії-Ангальт. А 26 червня на південному заході ФРН температура досягнула 41,3 градуса за Цельсієм.

Усі ці показники стали рекордними на момент вимірювань.

Окрім того, 28 червня зафіксували також і найжаркішу ніч у країні – температура в темний час доби опустилася лише до 29,4 градуса. Попередній рекорд фіксували аж 2003 року в Рейнланд-Пфальці, коли вночі трималися 27,2 градуса.

Втім, місцеві синоптики наголошують, що отримані дані є попередніми, і ще не проводився контроль якості вимірювань. Тож офіційне підтвердження температурного рекорду оприлюднять пізніше.

Тим часом спека вже скоро почне спадати через грози – але незабаром метеорологи також не виключають нових температурних рекордів у різних регіонах країни.

Які наслідки спеки в Німеччини?

Під впливом екстремальних температур у Німеччині серйозних пошкоджень зазнав асфальт на автомагістралі А2, що сполучає захід та схід країни. Перші проблеми почалися ще у четвер в районі міста Бург у напрямку Гановера, а також біля Цізара в напрямку Берліна. Вже в суботу в поліції констатували, що автомагістраль "продовжує розвалюватися".

Мандрівників закликають обирати для подорожі менші дороги. А ось якщо все ж необхідно проїхати по трасі А2, слід підготуватися до годин у заторах.