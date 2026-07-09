Только в период с 22 по 28 июня умерло 23 655 человек – а это на целых 5655 больше, чем средний показатель за тот же период за последние три года, пишет Spiegel.

Что известно о волне жары и смертности в Германии?

Аномально высокие температуры, обрушившиеся на Германию в конце июня, безусловно, повлияли на уровень смертности – однако отнести все случаи смерти, превышающие норму, исключительно на их счет нельзя. Об этом заявил медицинский директор службы экстренной медицинской помощи Кельна Александр Лехлейнтер.

Нет сомнений, что высокие температуры оказывают влияние, но масштабы этого влияния часто остаются неясными,

– заявил он.

Медик пояснил, что прямую причинно-следственную связь в случаях, когда умирают пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями, установить особенно трудно.

Какая температура была в Германии в июне?

Конец жары стал для немцев настоящим испытанием – в период с 26 по 28 июня в стране зафиксировали целых 3 температурных рекорда. В некоторых регионах температура достигла практически 42 градусов по Цельсию. Кроме того, жаркими были не только дни, но и ночи: 28 июня в темное время суток столбик термометра опустился лишь до 29 градусов.

К тому, насколько жарким ощущался июнь в стране, добавился также тот фактор, что лишь 6% домов в Германии оснащены кондиционерами. Из-за жары начала плавиться и автомагистраль А2, соединяющая запад и восток страны. Путешественникам рекомендовали объезжать эту дорогу, чтобы не стоять в многочасовых пробках.