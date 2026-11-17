У столиці Нідерландів планують вкотре підвищити податок для туристів – попри те, що зараз він вже є найвищим у всій Європі. І це може серйозно вдарити по гаманцях мандрівників.

12 листопада 2026 року міська влада Амстердама проголосувала за підвищення туристичного збору до 16% від вартості проживання. Досі він становив 12,5% – і це вже найвищий подібний податок в усій Європі, пише The Independent.

Як зміниться туристичний податок в Амстердамі?

Зміни щодо туристичного податку торкнуться готелів, хостелів, апартаментів, гостьових будинків, будинків для відпочинку, а також об'єктів типу "нічліг і сніданок". Також доведеться платити більший податок у кемпінгах та короткостроковому туристичному житлі.

При цьому найбільше від нового податку постраждають саме туристи, що зупиняються у дорожчому житлі. Зараз за умови проживання у готелі вартістю 200 євро за ніч з гостя додатково стягується збір у розмірі 20,66 євро. А ось якщо він залишиться на 5 ночей, доплатити доведеться понад 100 євро.



В Амстердамі підвищать туристичний податок / Фото Pexels

А ось вже з 2027 року розмір туристичного збору за такий номер зросте до 26,45 євро за ніч – тобто практично на 6 євро більше за кожну ніч.

Таким чином місцева влада намагається врегулювати кількість туристів у місті, адже вже давно не може впоратися з їхнім потоком. Ще 2021 року в Амстердамі ухвалили установу, що мала обмежити кількість туристичних ночівель у місті до 20 мільйонів на рік. Ось тільки й 2024, і 2025 року ця цифра перевищувалася на кілька мільйонів.

Підвищення податку тим часом викликало критику не лише від представників туристичної індустрії, але й від опозиційних партій.

Насправді це призведе до того, що в місті залишиться більше "безцільно блукаючих" туристів, через яких страждають місцеві мешканці та виникає шум,

– заявила Майрон фон Герхардт від партії VVD.

Амстердам вже має один з найвищих туристичних податків у Європі – він становить 12,5% від вартості проживання. Але туристи, які зупиняються тільки на одну ніч, збір є навіть вищим – 15 євро. Ба більше, за повідомленнями місцевих ЗМІ, вже найближчими роками міська влада хоче підвищити збір до 20%.