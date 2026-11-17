12 ноября 2026 года городские власти Амстердама проголосовали за повышение туристического сбора до 16 % от стоимости проживания. До сих пор он составлял 12,5 % – и это уже самый высокий подобный налог во всей Европе, пишет The Independent.

Adv

популярные видео

Как изменится туристический налог в Амстердаме?

Изменения, касающиеся туристического налога, коснутся отелей, хостелов, апартаментов, гостевых домов, домов для отдыха, а также объектов типа "ночлег и завтрак". Также придется платить более высокий налог в кемпингах и краткосрочном туристическом жилье.

При этом больше всего от нового налога пострадают именно туристы, останавливающиеся в более дорогом жилье. Сейчас при проживании в отеле стоимостью 200 евро за ночь с гостя дополнительно взимается сбор в размере 20,66 евро. А вот если он останется на 5 ночей, доплатить придется более 100 евро.

Реклама

В Амстердаме повысят туристический налог / Фото Pexels

А вот уже с 2027 года размер туристического сбора за такой номер вырастет до 26,45 евро за ночь – то есть практически на 6 евро больше за каждую ночь.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Таким образом местные власти пытаются регулировать количество туристов в городе, ведь уже давно не могут справиться с их потоком. Еще в 2021 году в Амстердаме приняли постановление, что должно было ограничить количество туристических ночевок в городе до 20 миллионов в год. Вот только и в 2024, и в 2025 году эта цифра превышалась на несколько миллионов.

Повышение налога, между тем, вызвало критику не только со стороны представителей туристической индустрии, но и со стороны оппозиционных партий.

На самом деле это приведет к тому, что в городе останется больше "бесцельно блуждающих" туристов, из-за которых страдают местные жители и возникает шум– заявила Майрон фон Герхардт из партии VVD.

Реклама

В Амстердаме уже действует один из самых высоких туристических налогов в Европе – он составляет 12,5% от стоимости проживания. Но для туристов, останавливающихся всего на одну ночь, сбор еще выше – 15 евро. Более того, по сообщениям местных СМИ, уже в ближайшие годы городские власти намерены повысить сбор до 20%.