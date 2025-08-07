Наймасштабніша за десятиліття лісова пожежа охопила південний департамент Од у Франції. Руйнівне пекло вже спустошило понад 16 000 гектарів, що призвело до втрати величезних площ лісів, луків та численних будинків.

Пожежа продовжує неконтрольовано вирувати. На жаль, трагедія вже забрала і життя людей, а ще більше постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Читайте також Злива в Індії змела з лиця землі частину села: десятки людей зникли безвісти

Яка ситуація з пожежею на півдні Франції?

У вівторок у Франції спалахнула масштабна лісова пожежа, яка швидко переросла в найбільше стихійне лихо, з яким країна зіткнулася цього літа. Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру схарактеризував інцидент як "катастрофу безпрецедентних масштабів".

Це найбільша за площею лісова пожежа у Франції з 1949 року. Вогонь уже знищив територію, еквівалентну сумарному обсягу пожеж у 2019, 2020 і 2021 роках, а також удвічі більшу площу, ніж 2023 року,

– заявив міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо.

Руйнівна пожежа спричинила хаос у регіоні, спустошивши ліси та луки, пошкодивши та знищивши 25 будинків й 35 транспортних засобів.

Пожежа вже спустошила понад 16 000 гектарів: дивіться відео

Трагічно, але 65-річна жінка загинула через відмову від своєчасної евакуації. Пожежа також призвела до поранень 13 осіб, у тому числі 11 пожежників, які відважно боролися з полум'ям. Влада повідомила, що троє людей вважаються зниклими безвісти.

Вогонь досі непідконтрольний

Влада повідомляє, що значна пожежа все ще не повністю контролюється, а її поширення сповільнилося порівняно з попередніми днями. Головним завданням рятувальників залишається запобігти поширенню вогню на нові території та обмежити його просування до населених пунктів.



Пожежу поширює сильний вітер / Фото з мережі X @SDIS11OFFICEL

Сьогодні вранці вітер, який перешкоджав гасінню пожежі, дещо послабився, проте прогнози передбачають збільшення швидкості вітру впродовж дня.

У відповідь на ситуацію, що склалася, влада створила 17 центрів допомоги для підтримки місцевих жителів, які були евакуйовані зі своїх домівок.