"На це немає сил дивитися": українка розповіла, чи варто їхати в Албанію

Українка, що переїхала в Албанію, розкрила несподівані плюси цієї не дуже популярної серед українців країни. І тепер чимало її підписників розглядають Албанію як варіант країни на зиму.

Українка Дарія поділилася, що для переїзду вона навмисне обирала саме Албанію, і причин на це було одразу кілька.

Чому українка переїхала до Албанії?

Основною перевагою для блогерки стало те, що для переїзду до Албанії не потрібні документи – достатньо приїхати в країну та почати там жити. Окрім того, розташування досить зручне – ближчими до України з варіантів, що українка розглядала, є лише Краків та Будапешт.

Але до Албанії її також схилила погода – країна славиться 300 сонячними днями на рік, а також там просто неймовірне море. Не виникає проблем і з місцевими – за словами блогерки, вони дуже привітні. А українців в обраній Саранді нехай і не так багато, як у Дурресі, але вони все ж є.

Підійде країна і для мігрантів з досить обмеженим бюджетом: дівчині вдалося орендувати квартиру з краєвидом на море без рієлтора та з клінінгом. І ціни нижчі, ніж у багатьох великих українських містах, та стартують від 250 євро.

Та згідно з Numbeo, ціни на оренду однокімнатної квартири за межами центру міста в Албанії стартують від 324 євро, а ось за те ж житло в центрі міста доведеться заплатити вже близько 500 євро.

Дешева і доступна медицина порівняно з Європою – у мене вже стався інцидент із зубом, хоча я максимально себе готувала, ціни такі самі, як в Україні, на стоматологію,

– поділилася українка.

Країна, за її словами, дуже спокійна, тож вона почувається в безпеці. А ось мінуси також є, але поки що накопичилося їх небагато, і найбільшим з них є відсутність роботи.

Водночас кілька людей у коментарях не погодилися з блогеркою та зауважили, що їхній досвід життя в Албанії був зовсім іншим. Одна дівчина навіть зауважила, що за два дні просто "втекла" з країни.

Країна неймовірно бідна, бездомні та худючі собаки, величезна кількість безхатьків з маленькими дітьми, на це нема сил дивитись. Вартість життя не така вже й низька: оренда двокімнатної квартири – 650 євро. Продукти не дуже дешеві, бо сама Албанія нічого не виробляє, а з них дуже багато і зіпсованих та неякісних,

– розповіла вона.

Також коментаторка зауважила, що на дорогах "просто жах, що відбувається", і загалом Албанію для життя вона не рекомендує.