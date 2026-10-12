Украинка Дарья рассказала, что для переезда она специально выбрала именно Албанию, и причин для этого было сразу несколько.

Почему украинка переехала в Албанию?

Основным преимуществом для блогерши стало то, что для переезда в Албанию не нужны документы – достаточно приехать в страну и начать там жить. Кроме того, расположение довольно удобное – из вариантов, которые украинка рассматривала, ближе к Украине находятся только Краков и Будапешт.

Но в Албанию ее также склонила погода – страна славится 300 солнечными днями в году, а также там просто невероятное море. Не возникает проблем и с местными – по словам блогерши, они очень приветливые. А украинцев в выбранной Саранде пусть и не так много, как в Дурресе, но они все же есть.

Страна подойдет и для мигрантов с довольно ограниченным бюджетом: девушке удалось арендовать квартиру с видом на море без риелтора и с уборкой. И цена ниже, чем во многих больших украинских городах, и начинается от 250 евро.

Но согласно Numbeo, цены на аренду однокомнатной квартиры за пределами центра города в Албании начинаются от 324 евро, а вот за то же жилье в центре города придется заплатить уже около 500 евро.

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Дешевая и доступная медицина по сравнению с Европой – у меня уже случился инцидент с зубом, хотя я максимально к этому готовилась, цены на стоматологию такие же, как в Украине,

– поделилась украинка.

Страна, по ее словам, очень спокойная, поэтому она чувствует себя в безопасности. А вот минусы тоже есть, но пока их накопилось немного, и самым большим из них является отсутствие работы.

В то же время несколько человек в комментариях не согласились с блогершей и отметили, что их опыт жизни в Албании был совсем другим. Одна девушка даже отметила, что через два дня просто "сбежала" из страны.

Страна невероятно бедна: бездомные и тощие собаки, огромное количество бездомных с маленькими детьми – на это нет сил смотреть. Стоимость жизни не так уж и низкая: аренда двухкомнатной квартиры – 650 евро. Продукты не очень дешевые, потому что сама Албания ничего не производит, а среди них очень много испорченных и некачественных,

– рассказала она.

Также комментатор отметила, что на дорогах "просто ужас, что творится", и в целом она не рекомендует Албанию для жизни.