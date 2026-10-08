В іспанських містах почорніла вода: що трапилося і чому її заборонили пити

У центральній частині Іспанії через масштабні пожежі почалися проблеми з питною водою: у місті Касав'єха у провінції Авіла річка потемніла через попіл та уламки, що змило з обгорілих територій сильними дощами.

Річка Тієтар та її притоки протікають через місто у центральній Іспанії, але уламки дерев внаслідок лісових пожеж та попіл, що потрапили у воду після дощів, призвели до забруднення місцевої питної води. Через це мешканці змушені покладатися на запаси, що виділені для надзвичайних ситуацій, пише Reuters.

Яка ситуація з водою в центральній Іспанії?

Мер міста Касав'єхи Ванесса Муньос повідомила, що погіршили ситуацію після лісових пожеж сильні дощі. Ці потоки води змили у річку попіл, мул та інші залишки з вигорілих територій. Частина бруду потрапила також і у водосховище, що використовується містом як резервне джерело водопостачання.

Через те, що на схилах немає рослинності, вода неймовірно швидко стікає вниз та несе з собою багато попелу й осаду. Але проблеми з постачанням з'явилися не лише у Касав'єсі, а й у сусідньому П'єдралавесі.

Там попіл потрапив у водозбірні басейни, і після цього владі довелося оголосити водопровідну воду непридатною для вживання. Зараз комунальні служби разом з водопостачальною компанією вже працюють над тим, аби відновити нормальне водопостачання.



В Іспанії водопровідна вода стала непридатною для пиття / Фото Pexels

Постраждалий район розташований нижче за течією від великої лісової пожежі, що виникла поряд з Бургоондо в провінції Авіла. Іспанське Міністерство охорони навколишнього середовища повідомляє, що вогонь знищив майже 34 тисячі гектарів лісу.

А в 2026 році країна пережила найспекотніше літо за всю історію метеорологічних спостережень. На материковій частині країни, а також на Балеарських островах зафіксували аж 61 день спекотної погоди.