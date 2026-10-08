Река Тиетар и ее притоки протекают через город в центральной Испании, но обломки деревьев, оставшиеся после лесных пожаров, и пепел, попавший в воду после дождей, привели к загрязнению местной питьевой воды. Из-за этого жители вынуждены полагаться на запасы, выделенные для чрезвычайных ситуаций, пишет Reuters.

Какова ситуация с водой в центральной Испании?

Мэр города Касавьехи Ванесса Муньос сообщила, что ситуацию после лесных пожаров усугубили сильные дожди. Эти потоки воды смыли в реку пепел, ил и другие остатки с выгоревших территорий. Часть грязи попала также и в водохранилище, которое используется городом в качестве резервного источника водоснабжения.

Из-за того, что на склонах нет растительности, вода невероятно быстро стекает вниз и уносит с собой много пепла и осадка. Но проблемы с водоснабжением возникли не только в Касавьехе, но и в соседнем Пьедралавесе.

Там пепел попал в водосборные бассейны, и после этого властям пришлось объявить водопроводную воду непригодной для употребления. Сейчас коммунальные службы вместе с водоснабжающей компанией уже работают над тем, чтобы восстановить нормальное водоснабжение.



В Испании водопроводная вода стала непригодной для питья / Фото Pexels

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Пострадавший район расположен ниже по течению от большого лесного пожара, возникшего рядом с Бургоондо в провинции Авила. Испанское Министерство охраны окружающей среды сообщает, что огонь уничтожил почти 34 тысячи гектаров леса.

А в 2026 году страна пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений. На материковой части страны, а также на Балеарских островах зафиксировали целый 61 день жаркой погоды.