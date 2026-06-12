Карту побиту тоді не дадуть: ось які помилки роблять українці в Польщі

Іноді карту побиту українці можуть отримати без проблем – а іншим доводиться зіштовхуватися зі значними затримками чи навіть закриттям справи. І далеко не всі розуміють, яких помилок вони припускаються та чому так стається.

Процедура отримання карти побиту досить формалізована – але на практиці часто проблеми виникають не через систему, а через самих заявників, пише InPoland. Часом люди неправильно заповнюють документи, забувають оновити дані або ж приховують важливу інформацію.

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Чому можуть виникнути проблеми з картою побиту?

Іноді помилки у подачі документів стають причиною, чому карту побиту затримують, проводять додаткові перевірки, а іноді справу навіть закривають. Одна з головних помилок– це неуважність до формальних вимог.

По-перше, люди часто неповністю заповнюють внесок – пропускають окремі розділи або не вносять усі необхідні дані. По-друге, поширена проблема – це недонесення документів у встановлені терміни або ігнорування запитів від ужонду,

– розповіла експертка з питань легалізації іноземців Аліна Микитюк.

Окрім того, після подачі справи свої дані обов'язково потрібно оновити, якщо ви змінили місце роботи чи проживання. Якщо не повідомити про це відповідні органи, справа може серйозно затягнутися.

Третя помилка – це подача оригіналів документів замість копій. Для того, аби отримати карту побиту, потрібно подавати копії, або ж завірені копії.

Що не можна робити під час подачі на карти побиту?

Головне правило – це не приховувати та не перекручувати інформацію. Це до того ж немає сенсу, адже адміністративні та судові справи перевіряються у системі.

І навіть такі речі, як адміністративні правопорушення – штрафи, випадки керування машиною у нетверезому стані, можуть повпливати на розгляд справи. Тож потрібно вказати ці дані одразу.