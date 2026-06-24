Ледь не втекла через податки: українка розповіла про нюанси життя в популярній країні

Українська підприємиця та блогерка Анастасія переїхала у Канаду і заснувала там олнайн-бізнес. Та після того, як вона перше сплатила податки, ледь не "втекла" за Канади геть.

Відкриття власного бізнесу за кордоном – це мрія для багатьох українців, але водночас ризик. І несподіваними нюансами такого рішення поділилася блогерка Анастасія в тіктоці.

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Чому українка ледь не покинула Канаду через податки?

Українка поділилася, що ведення бізнесу в Канаді виявилося не таким простим, як видавалося – і проблеми почалися, коли настав час сплачувати податки.

Я була готова тікати з Канади після першої сплати податків за свій бізнес. Я була просто в шоці, бо мені нарахували в рази більше, ніж я очікувала, хоча це були професіонали і доволі таки недешеві,

– поділилася дівчина.

Вона зауважила, що оформлення першої звітності за діяльність свого онлайн-бізнесу вона довірила професійним та недешевим бухгалтерам. Та ці фахівці майже нічого не списали, і тому сума до сплати вийшла в рази вищою, ніж в Україні. Тож через це блогерка навіть почала дещо ненавидіти Канаду та вже побудувала плани на новий переїзд.

Українка розповіла про податки в Канаді: дивіться відео

Втім, досить швидко з'ясувалося, що проблема була зовсім не у самій системі податків країни, а в спеціалісті, що був не надто зацікавлений допомогти. Тож після того, як підписники порадили їй змінити бухгалтера, вона зрештою сплатила мінімум.

Тому, якщо ви в схожій ситуації, не поспішайте кричати, що в Канаді шалені податки. Просто знайдіть хорошого вашого спеціаліста і буде вам щастя на довгі роки,

– додала українка.

Малий бізнес в Канаді діє за зниженою федеральною ставкою податку на прибуток – всього 9% замість звичайних 15% на перші 500 тисяч канадських доларів доходу. А ось з урахуванням провінційних податків, зазвичай сплатити потрібно 9 – 12%.