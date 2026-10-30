Температура впаде до -12°: зовсім скоро Європу накриють арктичні похолодання

Вже на початку листопада частину Європи накриє суттєве арктичне похолодання – в деяких регіонах температура опуститься аж до -12 градусів за Цельсієм.

Зовсім скоро помітно зміниться погода у центральній частині Європи – зокрема й у сусідній з Україною Польщі. 5 листопада з півночі континенту почне надходити крижане арктичне повітря, пише DobraPogoda24.pl.

Як зміниться погода в Європі?

Ще до кінця цього тижня погода у Польщі залишатиметься відносно м'якою та осінньою: стовпчик термометра вночі та вранці не буде опускатися нижче 0 градусів, а вдень повітря буде прогріватися до +8°…+13°.

Місцями можна очікувати невеликих заморозків – але переважно вони відчуватимуться у низинних регіонах, де накопичується холодне повітря.

Втім, вже 5 листопада погода зміниться: циклон з півночі та сходу Європи принесе до Польщі холодне повітря з Арктики. Також потім посилиться вплив антициклону, що принесе прояснення. Вночі та вранці через це температура суттєво знизиться, а в більшості районів спостерігатимуться заморозки.

Прогнози показують, що з 5 по 11 листопада нічна температура у багатьох місцях може опуститися до -1°...-12°, а біля поверхні землі буде навіть холодніше.

Вдень теж стане холодніше: температура не буде підійматися вище за 10 градусів. А у південних гірських та передгірських регіонах температури можуть бути навіть нижчими. Середньодобова температура в багатьох регіонах опуститься нижче за 5 градусів, а це вже відповідає погоді, що характерна для часу перед початком зими. У горах місцями може встановитися цілодобовий мороз.

За попередніми оцінками, період холодів протримається принаймні тиждень – але похолодання можуть затягнутися навіть надовше.