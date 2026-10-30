Температура опустится до -12°: совсем скоро Европу накроют арктические похолодания

Совсем скоро погода в центральной части Европы заметно изменится – в том числе и в соседней с Украиной Польше. 5 ноября с севера континента начнет поступать ледяной арктический воздух, пишет DobraPogoda24.pl.

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Как изменится погода в Европе?

Еще до конца этой недели погода в Польше будет оставаться относительно мягкой и осенней: столбик термометра ночью и утром не опустится ниже 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +8°…+13°.

Местами можно ожидать небольших заморозков – но в основном они будут ощущаться в низменных регионах, где скапливается холодный воздух.

Впрочем, уже 5 ноября погода изменится: циклон с севера и востока Европы принесет в Польшу холодный воздух из Арктики. Также затем усилится влияние антициклона, что принесет прояснение. Из-за этого ночью и утром температура существенно снизится, а в большинстве районов будут наблюдаться заморозки.

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Прогнозы показывают, что с 5 по 11 ноября ночная температура во многих местах может опуститься до -1°...-12°, а у поверхности земли будет даже холоднее.

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Днем тоже станет холоднее: температура не будет подниматься выше 10 градусов. А в южных горных и предгорных регионах температуры могут быть даже ниже. Среднесуточная температура во многих регионах опустится ниже 5 градусов, а это уже соответствует погоде, характерной для периода перед началом зимы. В горах местами может установиться круглосуточный мороз.

По предварительным оценкам, период холодов продлится как минимум неделю – но похолодание может затянуться даже на более длительный срок.