У Польщі хочуть "одягати каблучки" на водіїв: для чого це потрібно
- Міністерство юстиції Польщі розглядає запровадження електронних каблучок для водіїв, що порушують заборону на керування транспортними засобами.
- Такі пристрої можуть виготовлятися в Польщі і допоможуть уникнути витрат на утримання правопорушників у тюрмах, а також розглядаються альтернативні системи контролю, включаючи розпізнавання облич.
Міністерство юстиції Польщі розглядає можливість запровадження електронних каблучок для водіїв. Щоправда, носитимуть їх не всі, а лише ті, хто порушує судову заборону на керування транспортними засобами.
Ідея полягає в тому, щоб відстежувати, чи сідає за кермо людина, якій це заборонено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Inpoland.net.pl.
Чому виникла така ідея?
За даними поліції, у країні понад 40 тисяч осіб отримали не тюремне ув'язнення, а заборону на керування авто, проте багато хто продовжує порушувати ці рішення. Деякі рецидивісти мають навіть декілька десятків таких заборон – рекордсмен уже зібрав 23, із них 6 довічних.
Лише у 2024 році суди винесли 13 084 заборони, а за першу половину 2025-го – ще понад 7 600 рішень. Сам міністр юстиції Вальдемар Журек підтвердив, що замовив дослідження щодо створення каблучок-трекерів, які зможуть визначати, чи людина перебуває на місці водія або пасажира.
Що відомо про самі пристрої?
Як пише Polskie Radio, такі пристрої можуть виготовлятися в Польщі. За словами міністра, це дозволить уникнути витрат на утримання правопорушників у тюрмах. Паралельно розглядають альтернативні системи контролю – зокрема, використання камер із розпізнаванням облич.
Це дозволить автоматично виявляти осіб із забороною керування. Ще один можливий крок – зобов'язати компанії з прокату та лізингу автомобілів перевіряти клієнтів у базі CEPiK перед передачею авто. Якщо у людини є судова заборона – транспорт їй не видадуть.
У Польщі хочуть "одягати каблучки" на водіїв / Фото Africa Images
Що відомо про українське посвідчення водія в Польщі?
Раніше ми писали, що українські права дійсні в Польщі для короткострокових поїздок, але при отриманні посвідки на проживання їх потрібно обміняти на польські.
Для українців зі статусом тимчасового захисту – є нюанси. Заміна водійського посвідчення здійснюється у міській адміністрації, і час очікування може бути довшим через воєнний стан в Україні.