Міністерство юстиції Польщі розглядає можливість запровадження електронних каблучок для водіїв. Щоправда, носитимуть їх не всі, а лише ті, хто порушує судову заборону на керування транспортними засобами.

Ідея полягає в тому, щоб відстежувати, чи сідає за кермо людина, якій це заборонено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Inpoland.net.pl.

Чому виникла така ідея?

За даними поліції, у країні понад 40 тисяч осіб отримали не тюремне ув'язнення, а заборону на керування авто, проте багато хто продовжує порушувати ці рішення. Деякі рецидивісти мають навіть декілька десятків таких заборон – рекордсмен уже зібрав 23, із них 6 довічних.

Лише у 2024 році суди винесли 13 084 заборони, а за першу половину 2025-го – ще понад 7 600 рішень. Сам міністр юстиції Вальдемар Журек підтвердив, що замовив дослідження щодо створення каблучок-трекерів, які зможуть визначати, чи людина перебуває на місці водія або пасажира.

Що відомо про самі пристрої?

Як пише Polskie Radio, такі пристрої можуть виготовлятися в Польщі. За словами міністра, це дозволить уникнути витрат на утримання правопорушників у тюрмах. Паралельно розглядають альтернативні системи контролю – зокрема, використання камер із розпізнаванням облич.

Це дозволить автоматично виявляти осіб із забороною керування. Ще один можливий крок – зобов'язати компанії з прокату та лізингу автомобілів перевіряти клієнтів у базі CEPiK перед передачею авто. Якщо у людини є судова заборона – транспорт їй не видадуть.



У Польщі хочуть "одягати каблучки" на водіїв / Фото Africa Images

Що відомо про українське посвідчення водія в Польщі?