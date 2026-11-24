Мешканці міста Барроу на Алясці вже побачили останні сонячні промені цього року – і трапилося це 18 листопада. З цього дня там починається полярна ніч, що триватиме десь 65 діб.

Під час полярної ночі сонце вже не підіймається над горизонтом, і аж до 23 січня 2027 року на мешканців міста Барроу чекають лише сутінки та темрява, пише Večernji list.

Коли починається полярна ніч на Алясці?

Полярна ніч – це природне явище, характерне для територій, розташованих у межах Полярного кола. І якщо для мешканців більшої частини світу зміна дня та ночі здається самозрозумілою, у найбільш північних куточках планети взимку сонце може не з'являтися не лише днями, але й цілими місяцями.

Барроу – це найбільш північне місто у США, і воно розташоване на узбережжі Північного Льодовитого океану. Саме через особливості свого розташування мешканці міста щороку переживають період полярної ночі, і для них це вже давно звична частина річного циклу.

Повсякденне життя тут поступово пристосувалося до того, що світла немає протягом тривалих періодів.

Цікаво Полярна ніч – це наслідок того, що земна вісь нахилена приблизно на 23,5 градуса відносно площини руху Землі навколо Сонця. І тому взимку один з полюсів "відвертається" від нього. Земля продовжує рухатися своєю орбітою, і території в межах Полярного кола залишаються без сонячного світла на певну пору року.

Час, коли триває полярна ніч, дуже сильно залежить від географічної широти – що ближче населений пункт до самого полюса, то довше він буде без сонця. А ось на самих полюсах ніч може тривати приблизно пів року.

Але в багатьох містах навіть під час полярної ночі темрява не триває цілодобово: у деяких місцях з'являється так звана "синя година" – це особливий період сутінків, коли небо стає ледь блакитним та пробивається трохи сонячного світла.