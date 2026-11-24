Во время полярной ночи солнце уже не поднимается над горизонтом, и вплоть до 23 января 2027 года жителей города Барроу ждут только сумерки и темнота, пишет Večernji list.

Adv

популярные видео

Когда начинается полярная ночь на Аляске?

Полярная ночь – это природное явление, что характерно для территорий, находящихся в пределах Полярного круга. И если для жителей большей части мира смена дня и ночи кажется само собой разумеющейся, то в самых северных уголках планеты зимой солнце может не появляться не только днями, но и целыми месяцами.

Барроу – самый северный город в США, расположенный на побережье Северного Ледовитого океана. Именно из-за особенностей своего расположения жители города каждый год переживают период полярной ночи, и для них это уже давно привычная часть годового цикла.

Повседневная жизнь здесь постепенно приспособилась к тому, что света нет в течение длительных периодов.

Реклама

Интересно полярная ночь – это следствие того, что земная ось наклонена примерно на 23,5 градуса относительно плоскости движения Земли вокруг Солнца. И поэтому зимой один из полюсов "отворачивается" от него. Земля продолжает двигаться по своей орбите, и территории в пределах Полярного круга остаются без солнечного света в определенное время года.

Продолжительность полярной ночи очень сильно зависит от географической широты – чем ближе населенный пункт к самому полюсу, тем дольше он будет без солнца. А вот на самих полюсах ночь может длиться примерно полгода.

Но во многих городах даже во время полярной ночи темнота не длится круглосуточно: в некоторых местах наступает так называемый "синий час" – это особый период сумерек, когда небо становится едва голубым и пробивается немного солнечного света.