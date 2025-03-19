Там навіть не замислюються про її існування: у якій країні не видно Полярну зірку

Не всі про це знають, проте частина жителів Землі ніколи не бачили Полярну зірку. А все тому, що у їхніх країнах її просто не видно.

Зокрема Полярну зірку ніколи не бачили в Австралії. Для навігації там використовують сузір'я Південний Хрест. Про це пише 24 Канал.

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Чому в Австралії не видно Полярну зірку

Полярна зоря (Polaris) розташована майже точно над Північним полюсом Землі, тому її можна побачити лише з Північної півкулі. Вона височіє приблизно на 89° північної широти, тобто майже збігається з осьовим нахилом Землі.

У Південній півкулі Полярна зірка розміщена нижче горизонту, тож її просто не видно. Тому її немає не лише в Австралії, а й у всіх країнах в Південній півкулі. Наприклад: у Новій Зеландії, Аргентині, Чилі, Південній Африці, південній частині Індонезії та в більшості країнах екваторіального поясу.

Крім цього, Полярну зірку важко або неможливо побачити навіть у деяких країнах, які частково розміщені в Північній півкулі, але розташовані дуже близько до екватора, наприклад:

Північні острови Індонезії;

Північна частина Бразилії;

Конго, Уганда, Кенія;

Мальдіви.

Водночас багато "південних" людей навіть не замислюються про Полярну зірку, адже "королем неба" там є сузір’я Південний Хрест. Це 4 найяскравіші зорі у місцевому небі.



Сузір'я Південний хрест над Новою Зеландією / Вікіпедія

Цікавий факт. Сузір'я Південний Хрест прикрашає державні прапори двох розташованих в Південній півкулі країн – Австралії й Нової Зеландії.

До слова, через інтенсивну фазу сонячної активності у 2025 році очікується найсильніше за десятиліття Північне сяйво, яке буде видно в Європі. Однак зауважте, що найкраще спостерігати за зорями та сяйвом там, де немає штучного світлового забруднення в небі.